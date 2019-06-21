區塊客一分鐘新聞 – 6 月 21 日重點：重返暴漲模式！比特幣今突破 9,800 美元

重返暴漲模式！比特幣今突破 9,800 美元

重返飆漲模式之際，比特幣今（21）日創下 2019 年新高，甚至一度觸及 9,800 美元，擊敗近乎全數主流加密貨幣的日收益率，進一步鞏固了過去 3 個月以來的看漲情緒，再次令投資者感到驚訝。儘管加密貨幣總市值目前仍未及 3000 億美元，但已是去年 7 月以來的最高水平，其中，比特幣的市場份額佔 57.7%，為 2017 年 12 以來新高。截止截稿時間，Coin360 數據顯示， BTC/ USD 報價約為 9,779 美元，漲幅 5.79%，30 天月度漲幅則為 26.5%。

Lightning Labs 發布首款手機應用 24 小時內獲 2 千次下載

Lightning Labs 6 月 20 日發布首款手機應用程式，24 小時內已有 2,000 名用戶下載，該應用程式開發者 Tankred Hase 稱，「我們收到了大量反饋」。據介紹，新推出的手機應用程式為非託管式比特幣錢包，意味著用戶對自身資產擁有全面的掌握權，而發送價值低於 1,500 美元的交易時，也可近乎即時完成。Hase 表示，一旦比特幣核心更新到 Neutrino 協議，就可計劃減少對 Lightning Labs 的依賴，該協議允許應用程式接入一個外部節點，否則該節點對於移動設備來說太「沉重」。

Craig Wright 透露 Tulip Trust 新細節

Craig Wright 陷入比特幣盜竊訴訟案再有新進展，根據一份 5 月 8 日編輯的法院文件顯示，Wright 聲稱擁有內存 110 萬枚比特幣（謠傳中本聰的持有量）的 Tulip Trust 信託基金之所有權，並且還描述了信託管理計劃，只能由所有受託人一起共同訪問 Tulip Trust，但 Wright 聲稱已有多年沒跟其他受託人聯絡，而最終受託人則是「PGP 密鑰 ID 的持有者，Satoshi Nakamoto」。文件還說，事實上還有第二個持有量不明的信託基金 Tulip Trust II，受託人是 Equator Consultants，主要受益者是「中本聰本人（Craig Wright）」 和他的妻子 Ramona Watts。針對此案，法院已下令要求 Wright 需於 6 月 28 日親自出庭調解。

再度評論 Facebook Maxin Waters ：不能讓 Libra 跟美元競爭

美國眾議院金融服務委員會主席 Maxine Waters 日前接受媒體採訪時，再次呼籲 Facebook 暫停開發其加密貨幣項目 Libra，「不能讓 Libra 與美元競爭」。她表示，「對他們來說，停止現在正在做的事情非常重要，這樣我們才能掌控它。我們必須保護我們的消費者。我們不能讓它前往瑞士然後與美元競爭」。採訪中，Waters 對 Facebook 公司本身表示擔憂，而不是其所發布的加密貨幣項目。例如，聯邦貿易委員會正在進行「有關消費者數據隱私侵權」的調查，以及住房和城市發展部指控 Facebook 違反公平住房法的訴訟。

跟進 Facebook 發幣？ Amazon Pay：不涉及投機性事物

Facebook 近日進軍加密貨幣市場的消息引發熱議。Amazon Pay 副總裁 Patrick Gaultier 日前在一場公開活動中表示，「現在不是 Amazon 專注於加密貨幣等投機性技術的時候，這很新鮮，具有投機性。但在 Amazon，我們不會涉及投機性事物，我們專注於當下」。雖然目前關於 Amazon 發行加密貨幣的謠言已經不攻自破，但這並不意味著該公司永遠不會推出這樣一款產品，正如 Gaultier 所說，他「很樂意」在兩三年內進一步討論這項技術。他說道，「我們經常和數據打交道，所以我很樂意在兩三年後研究這項技術」。

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