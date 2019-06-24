加密貨幣交易所 Bitfinex 日前發出公告稱，Bitfinex 及旗下去中心化平台 Ethfinex 官網即將在 6 月 26 日進行系統升級，預計網站功能將暫停長達 7 個小時，若市場波動過劇，則將延遲更新計畫。

Bitfinex 表示，這次更新旨在「增強 iFinex 交易撮合引擎的穩定性和可擴展性」，系統升級停機期間將無法交易、查看及訪問錢包。

Bitfinex 還承諾，整個平台升級過程中，所有用戶資金將處於安全狀態，並不會遭遇任何風險及影響。另外，Bitfinex 在停機期間也不會執行任何交易，即無論價格變動，所有未結訂單都將被保留，並在平台重新上線後恢復。

儘管 Bitfinex 表示用戶在停機期間不會被清算，但仍不忘提醒用戶，若加密貨幣價格在停機期間發生顯著變化，那麼當平台重新開放時，還是會有被清算的風險，因此要求用戶升級前審查其保證金要求，並評估其開放保證金頭寸在市場變動上的風險。

與此同時，兩名曾於 2016 年非法入侵 Bitfinex 盜取 12 萬枚比特幣的以色列駭客兄弟日前已遭逮捕。

根據以色列警方的說法，嫌犯 Eli Gigi 和 Assaf Gigi 還涉嫌創建多個冒充大型交易所和錢包的釣魚網站，詐騙大量受害者資金多達數千萬美元，受害者大部分是在歐美地區以外，已有多個國家執法機構介入調查。

今年 6 月初，加密貨幣交易追蹤網站 Whale-alert.io 表示，Bitfinex 過去在 2016 年被駭客盜取的比特幣有被移動的跡象，分別由 6 筆交易轉移約 185 枚的比特幣。

圖片來源：

bitfinex: worldcoinindex

這篇文章 Bitfinex 預告 26 日進行停機系統升級、2016 年駭客案主謀已落網 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』