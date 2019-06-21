〈標普創新高〉分析師警告：聯準會向市場投降 創造10年來最佳賣出機會

隨著美國聯準會轉向鴿派，美股市場歡慶，標普 500 指數上漲 0.95%，再創歷史新高。但有分析師警告，聯準會降息其實是不詳信號，應該把握機會賣出股票。

NorthmanTrader.com 創辦人及首席市場策略師 Sven Henrich 表示，紙上的低利率好像是個好消息，但進一步細察背景，投資人實在很難樂觀。就應對下一次經濟衰退來看，如今債務比任何時候都高，無論是企業債務、政府債務，或是央行的資產負債表，簡而言之，央行已經沒有任何可用的子彈。

此外，財富不平等、社會分裂、政治上朝向極端，加上目前兆元以上的債務，都說明當下的環境更為脆弱。

聯準會向市場投降

Henrich 指出，聯準會表達的，是對社會現實的投降，這不是短暫的小幅降息，而是要開啟新的降息循環，市場定價了 3 次的降息前景，似已得到了聯準會的認可。

這所呈現的現實就是，人們陷入上兆美元的赤字、殖利率下滑，以及投資別無選擇的影響，央行不得不向市場低頭，而資金也繼續流向股票來追逐更高的獲利。

美股不無大跌可能 (圖表取自 NorthmanTrader.com)

Henrich 認為，當前的股市榮景，是由央行提供的廉價資金所推砌出來，最終將化為一大片淚水，因此，如今可能正為 10 年來最佳的賣出機會在做準備。

資產泡沫因此更大

Henrich 主張，降息會使得使得財富不平等更加嚴重，再次懲罰存款戶，將財富推向資產類的持有者，並鼓勵更多的債務累積，這是讓泡沫更大，對央行想要實現的適度通膨目標毫無幫助，但央行官員永遠不會承認這一點。

在聯準會預期降息後，股票、債券、黃金、加密貨幣，所有的資產都在上揚，經濟成長緩慢，資產價格卻高飛，絕非是個好現象。