神救援？蘋果考慮出手紓困 JDI

蘋果供應商日本顯示器 (JDI) 近期驚傳增資破局，宸鴻光電與富邦都宣布退出參加私募增資，《華爾街日報》週二 (18 日) 傳出，蘋果正考慮出手拯救 JDI 的財務黑洞。

蘋果供應商日本顯示器 (6740-JP) 傳出增資破局，但華爾街日報週二報導指出，JDI 增資仍有一線生機，JDI 本週正與蘋果談判再融資與債務豁免計畫，包括債務豁免、保證訂單以及投資約 1.85 億美元。

來自 JDI 且參與談判的消息人士透露：「尚未確定我們是否真需要蘋果來當作籌碼，再融資金額可能會更低，但蘋果至少表達了意願。」

消息人士表示：「看到蘋果對我們的支持，你會感到驚訝，而蘋果已表示將考慮我們 (JDI) 的請求。」

據報導稱，蘋果考慮出手救援的可能原因是，蘋果可能在 2020 年將 iPhone 完全採用 OLED。

早前 4 月就有外媒報導，繼 LG 後，JDI 將加入為 Apple Watch 生產 OLED 螢幕，但目前還無法為 iPhone 生產。

2015 年，JDI 新建一家液晶顯示器工廠，部分資金就來自蘋果，這也是 JDI 欠蘋果債務的原因。

據悉作為紓困計畫的一部分，蘋果已就 JDI 債務償還條款重新進行了談判，截稿前蘋果並未對此事發表評論。

蘋果 iPhone XR 令人失望的銷售表現已重創 JDI。(圖片：AFP)

專門製造 LCD 螢幕的 JDI 營收有一半來自蘋果訂單，但由於智慧型手機銷量下降，以及 iPhone 將轉向使用 OLED 螢幕，讓 JDI 捉襟見肘。

蘋果 iPhone XR 令人失望的銷售表現，正重擊全球蘋果供應鏈，導致其供應商日本顯示器 (JDI) 不得不轉向中國和台灣企業尋求紓困。

然而，台灣觸控板生產商宸鴻光電 (3673-TW) 週一 (17 日) 宣布已退出紓困投資者財團。此外，考量 JDI 財務狀況複雜，且雙方條件始終無法達成共識，富邦蔡家 (2881-TW) 也決定退出參加私募增資。