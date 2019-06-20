【華冠投顧】幸運星-昨天果然是獲利好盤！！今日恢復理性是好盤！！

焦點個股：3338 泰碩、4968 立積、2448 晶電、2492 華新科、6173 信昌電

Fed 聲明中刪除對利率保持「耐心」措詞，合乎預期，美股小漲。台股昨天狂漲 208 點，今天恢復冷靜！！今日 2330 台積電、2317 鴻海、2327 國巨、4938 和碩、2382 廣達、2474 可成、2448 晶電等電子權值股續強，昨日最強的 3008 大立光拉回台塑四寶及部分傳產拉回，如 6505 台塑化、1301 台塑、1326 台化、1303 南亞、2002 中鋼、2633 台灣高鐵…… 收盤小漲 9 點，成交量 1,265 億；

OTC 今日持續熱鬧滾滾，收盤漲 0.77% 逼近季線，成交量 289 億。上市櫃合計 957 檔上漲（11 家漲停比昨天多），僅 440 檔下跌……

被動元件釋出庫存調整步入尾聲的利多，使 2327 國巨、2492 華新科、6173 信昌電、3026 禾伸堂、2456 奇力新、2478 大毅…… 都有較大的漲幅！！跌深反彈的散熱族群持續反彈，3483 力致漲停板，《股市幸運星》節目中分享的 3338 泰碩表現也續強，IC 設計最強的是學員的 4968 立積漲停板，上週送的《999 包鑽金粽飆股集》3661 世芯 - KY 及 6127 九豪也轉強！昨天給大家的 2461 光群雷今天再鎖一根漲停！6 月最飆的是會員的 9938 百和，持續帶動體育瘋如 9910 豐泰續漲！今天可開始留意高殖率 + 台商回流 + 歸於返鄉的營建族群：基本上整個族群的型態呈現多頭排列，且強於大盤…… 目前仍持續保持多頭架構輪漲中，如 2923 鼎固 - KY 連飆兩根漲停，今天帶動 5519 隆大、2524 京城、2841 台開上漲……G20 川普與習近平是否能達成協議，左右著全球股市的榮枯…… 此時以有許多個股領先大盤持續創高中…… 繼 5/13 5483 中美晶，5/21 1809 中釉、9955 佳龍 + 營建四君子及同樣是 5/21 的體育瘋領頭羊 9938 百和後…… 下一波主流再哪裡？？？？

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。