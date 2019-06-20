【華冠投顧】「多頭安全期」至少延續到"這天"

《穩懋》創新高 《全新》衝出底部 5G「PCB」族群看好誰接棒呢?

＜大盤分析＞

昨日多頭如期表態上攻，盤後影音提到「再來大盤指數休息是正常，把漲勢留給個股就是好盤」，今天台股表現便是如此，成交量 1266 億高於月均量，且 OTC 強於大盤，表示人氣不錯且中小型股輪流表現，終場大盤 + 9 點，OTC 指數 + 0.78% 逼近季線。

昨天不少人問「大盤會漲到哪裡？」，但昇楷卻比較著重「多頭架構會進行到何時？」，也就是「時間比空間重要」，這也是先前能抓到多頭「會在 5/30 摩台結算日展開反擊」、「會在昨日 (6/19) 台指結算日拉高結算」的原因。

6/28～6/29 將在日本大阪舉行 G20 會議，重頭戲「川習會」也會在此時上演，在兩人正式碰面前，邏輯上不至於又有惡言相對的狀況，這表示「多頭安全期」可望延續到 6/28，意思是「大盤會守在強弱支撐 10573 之上 "非盤即漲"，具利基點的個股會輪流表現」，不過千萬別誤解成大盤會沿路漲到 6/28 喔！

再換另一個角度分析，五月中下旬起，昇楷多次提醒「5/14~5/30 特定大咖持續吸納外資狂倒的千餘億籌碼，期間內大盤卻僅下跌不到 300 點，多頭既然敢逆勢承接，控盤者豈會拿肉包子打狗？當然要拉開成本才有獲利空間」，現階段指數已如預期拉出空間，但即便昨日、今日連續兩天帶量，相對於 5/14~6/10 底部區的大咖承接量仍遠遠不及，換言之，就算負面一點認為當初承接的大咖想出貨，現在也還不到時候，更何況美股又來到了歷史高點附近，要出貨也是拉高出貨。

總結來說，目前台股多方控盤不變、價量配合得宜，沿續「暫勿預設高點」的基調，即使出現風險訊號，昇楷也會即時提醒大家。

＜操作策略＞

端午節前贈送之『關鍵時刻的投資週報』優先鎖定了具有中長線利基之『散熱模組』族群，當中推薦了《3324 雙鴻》、《3338 泰碩》、《3653 健策》、《6230 超眾》，今日《3324 雙鴻》高點來到 155.5 逼近歷史高點，9 個交易日漲幅逾 25%；《3338 泰碩》今日 + 8.38%，高點 63.5 同樣逼近歷史高點，期間漲幅逾 27%，另《3653 健策》、《6230 超眾》之價量配相當穩健，也具備挑戰高點機會。

上週四 (6/13) 看好的『砷化鎵』族群《3105 穩懋》、《2455 全新》、《8086 宏捷科》，今日都續創波段新高，好朋友想賺多少請自行決定，學員跟著指令或紀律動作就好。

昨日提醒『PCB 族群』亦有輪漲態勢，今日《3037 欣興》、《6278 台表科》帶頭持續墊高，這個族群仍有不少標的值得列入多方口袋名單之中，昇楷也已進行相關佈局。歡迎加入昇楷 Line@ 投資園地後，到主頁看盤後分析文便知道。

＜強弱勢股＞

強勢股方面，先前提過被動元件三巨頭中，《2327 國巨》、《3026 禾伸堂》已先築出底形，就差《2492 華新科》跟進。今日《2492 華新科》+6.77% 放量表態，整個族群當有表現機會，但操作這個族群需留意幾點：(1) 基本面雜音仍多，遇關鍵反壓或見爆量不漲即可下車；(2) 部分線形相對強勁的二線股當為較佳選擇。

今日大跌個股不多，以帶量走出貼息走勢的《6505 台塑化》較為弱勢。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。