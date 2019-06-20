【倫元投顧】只要川習會不破局，震盪逢回偏多操作

◆盤勢分析

Fed 如預期按兵不動，不過市場仍期待 7 月底降息，加上月底川習會，台股今天仍以上漲 9 點收在 10785 點，成交量為 1265 億。

針對月底川習會可能結果目前仍不變，美中雙方或一方要大讓步而達成協議的機率仍不高。所以比較有可能的結果仍是 3000 億暫緩課稅、雙方重啟談判的機率最高，其次才是談判破局、美對中最快 7 月 2 日後宣佈全面課稅。

不過這次月底川習會若如市場預期 3000 億暫緩課稅、雙方重啟談判，會不會和去年 11 月底川習會後貿易戰休兵 3 個月一樣，利多出盡從 10148 大跌到 9319 才觸底大漲一波上來？個人覺得機率較小！因為去年 11 月底川習會後貿易戰休兵 3 個月一樣，當時剛好碰到蘋果新機出貨完又賣不好、電子股進入淡季，加上 12 月 Fed 升息。不過這次卻是電子將進入傳統旺季 (雖然旺季不是很旺)，加上市場預期 7 月底 Fed 可能降息。

所以除非月底川習會破局，7 月美對中全面課稅，或台股再破半年線 10400 上下，否則縱使川習會後短線利多出盡下來，震盪逢回應是偏多操作，強勢可守在月線之上。待 7 月中旬再留意雙王法說會對下半年景氣看法，甚至應該是到 7 月底 Fed 利率決策會議前後。若 7 月底 Fed 沒降息，小心短期失望性賣壓，若降息則是短多中長空。

王信傑 分析師

★ 此研究報告著作權屬倫元證券投資顧問 (股) 公司，切勿盜用或翻印，否則追究責任，決不寬貸

★ 所有資料僅供參考，本公司不負盈虧責任