【華冠投顧】台股續漲+9點作收!即將到來的G20峰會對台股會有什麼影響呢?

◆武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、3545 敦泰、2455 全新、3037 欣興

台股盤勢分析:

今天盤面上個股: 壓力區 2

激情過後… 台北股市早盤下跌 - 25 點開出，隨後在台積電的帶領下，指數由黑翻紅；可惜市場欠缺主流人氣，全場指數就在平盤上下狹幅遊走，終場小漲 + 9 點作收，收在 10785 點，成交量 1267 億。

相對於昨天台股激情表現，今天表現明顯淡定許多；雖然國際股市一片紅，但是台股僅小漲 + 9 點，表現敬陪末座。G20 峰會前夕，消息面就像一個醉漢一樣，從原本的『大哭』變為現在的『大笑』。面對消息面的反覆，武傑基本上老話一句… 什麼都沒變，變的是投資人的心!! 今天在三大法人大買 + 113 億下，加權指數僅小漲 + 9 點作收。顯然我們擔心的『壓力區』正在發生；所以我們還是延續昨天的規劃… 先不預測短線轉折，留意黑手面對『壓力區』的態度才是真的

◆強勢的個股有:

4968 立積、3037 欣興、2461 光群雷、2492 華新科、6278 台表科、4943 康控 KY… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

◆弱勢股方面:

2615 萬海、3149 正達、1736 喬山、2376 技嘉… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

