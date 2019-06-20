【華冠投顧】台股季線之上震盪，人多地方不要去，高賣低買因應!



美股昨晚續漲，台股昨日在外資大力回補下攻上季線，激情過後，今日稍微降溫，量縮小漲 9 點，收 10785 點，成交量 1267 億元!

台股昨日大漲 208 點，漲大型權值股，今日權值股休兵，盤面換中小型股上，電子股漲 0.45%，金融股漲 0.07%，傳產股漲 0.45%，OTC 指數漲 0.78% 最多。

◆季線之上新局面，換股操作

5/29 台股 10227 創低點，我們說: 出手買股票! 而全市場不認同!

6/11 上周二漲到季線之前說會震盪，且提醒拉回是給您上車的，您不相信。

結果... 台股昨日飆漲上季線，外資大買，現在全市場都認同，都相信。

但是... 今日要在這裡提醒大家: 人多的地方要格外謹慎小心!

個股操作建議: 逢高獲利調節，3338 泰碩...63.5 元，3324 雙鴻...155.5 元，3406 玉晶光...291 元，通通再創高，富爸爸加持的工業電腦 6414 樺漢，股連也連漲三天，20.5 元價差，都可以獲利調節，而低檔沒買的人，就千萬別再去追價!

大盤季線之上，新的局面，法人的局面，操作要靈活，我們今日換股操作，鎖定下個月題材族群及個股!

林驛銘

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估

