【華冠投顧】鴻海，上方仍具寬廣空間

台北時間今日淩晨 02:00，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 公佈利率決議，最終決定維持利率在 2.25%-2.5% 不變。聲明中下調了對未來經濟的預估，這也意味著，未來採降息路線似乎是必然的。而美聯儲主席鮑威爾也表示，我們將根據未來的經濟數據與風險概況，即時的採取行動。

周二，美國總統川普宣佈，他將在 06/28 於日本大阪舉行的 G20 峰會期間，就雙邊貿易關係與習近平再度進行深入的溝通。這也為美、中兩國再度的重啟貿易談判，開啟了一扇門。

事實上近期，川普在美國也面臨到民主黨與進、出口貿易商的攻擊。因此，現在的川普也是一顆頭抱著燒，處在進退兩難的境地。此趟 G20 峰會，將會為他帶來嚴厲的考驗，這是可想而知的。

大盤今日持續走升，依據 06/10 之述『依據型態將往上方初步目標 10722-10926 之區間，更上一層樓。』今日最高來到 10799，漸逼近該區間的上緣。後市，仍依據此區間為參考依據。

我們持續關注的 2327 國巨，今日如預期的持續攀高，依據型態研判，上方仍具寬廣空間，見下圖。

另外，2317 鴻海，在回測頸線之後，今日持續彈升。依據型態觀之，後市上方仍具寬廣空間，見下圖。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：下圖為 06/18 之述

下圖為今日之最新變動與推演。

2317 鴻海：下圖為 06/18 之述

下圖為今日之最新變動與推演。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師

