台商回台投資2.0上路 優貸擴至5千億 3大方案3年估吸1.1兆投資

行政院會今 (20) 日拍板通過「投資台灣三大方案」，延續補助台商返台投資手續費，並納入根留台灣大企業、中小企業，總核貸額度也由新台幣 200 億元大幅上調至 5000 億元，估計 3 年將新增投資新台幣 1.175 兆元，創造 10.4 萬個本勞就業機會。

經濟部表示，歡迎台商回台方案原本匡列貸款金額 200 億，但因台商返台非常踴躍，至今已吸引 73 家，投資逾 3750 億元，創造超過 3.4 萬個國內就業機會。

針對外界反應補助回台企業融資手續費成數過高，新方案將大企業補助成數調整為前 20 億元補助 0.5% ， 20 至 100 億元補助 0.3% ， 100 億元以上補助 0.1% 。經濟部長沈榮津表示，調整後較符合大企業貸款成本，也較合理。

而貸款期限從原本最長不得超過 10 年，下調為最多 5 年。另外還調整優惠條件，現有外勞 Extra 機制由 10% 調增至 15% ，協助產業充裕人力。

經濟部指出，在中國投資 2 年以上的台商回台，符合投資 5+2 創新產業、高附加價值產品或國家重點產業等條件的企業都可申請補助。

至於根留台灣企業，也適用貸款手續費補助優惠，大企業將比照新實施的台商回台方案 2.0 版的補助比例，匡列貸款額度 800 億元；中小企業加速投資行動方案，則補助中小企 1.5% 的銀行貸款手續費，匡列貸款額度 200 億元。

經濟部次長王美花表示，台商回台 2.0 行動方案今天起上路，根留台灣企業加速投資行動方案與中小企業加速投資行動方案，則預計 7 月 1 日起實施。

沈榮津表示，已協調工業局及中小企業處協助投資台灣事務所辦理，將由專人專責，加快落實投資到位，也彌補美中貿易摩擦的不確定因素帶來的負面影響。