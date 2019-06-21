〈產創條例修正〉立院三讀 租稅優惠延10年、自有獲利投資免徵5%營所稅

立法院會今 (21) 日三讀修正通過產創條例部分條文，4 大租稅優惠施行期間延長 10 年到 2029 年底止；為鼓勵業者以自有獲利投資，三讀條文也增訂，以未分配盈餘進行實質投資得列為減項，免徵 5% 營所稅。

因產創條例即將在今年底落日，除了研發投資抵減外，包含員工獎酬股票、天使投資、個人投資新創等租稅減免，也將在年底到期。

為了讓產業安心投資、加速創新布局，本次產創條例修正包括延長租稅優惠措施 10 年、提升投資動能誘因、強化租稅措施誘因等三大修法方向，共增刪、修正 10 條文。

三讀條文中增訂第 23 條之 3 ，投資支出得列為未分配盈餘減項規定，當公司或有限合夥事業以未分配盈餘進行實質投資時，得列為未分配盈餘減除項目，免徵 5% 營利事業所得稅，且大小企業皆可適用，盼鼓勵業者以自有獲利進行投資、活化資金運用。

強化租稅誘因措施部分，為了強化產學合作誘因，三讀條文明定，個人技術入股及學研創作人獲配股票，持股 2 年並符合在台服務的相關條件者，轉讓時以「取得時」或「轉讓時」較低價格課稅，盼透過實質經濟誘因，帶動創作人投入產業創新。

另外為使集團人才共享獲利成長利潤，達到留才攬才目的，三讀條文中，放寬母子公司員工雙向取得母或子公司的獎酬股票，均得適用較低課稅規定。

針對設立當年度實收出資額達新台幣 3 億元的有限合夥創投事業，增訂該事業得選擇採用「決定出資總額」的分年彈性方式，取代現行規定「實收出資總額」。

另外，三讀條文中增訂，只要符合「非公司組織者」、「公司成立是為保障存款人權益，維護信用秩序，促進金融業務健全發展」者，可不適用須編列一定比例研發預算的規定，例如中央銀行、中央造幣及印製廠、財政部印刷廠、交通部台灣鐵路管理局等單位。