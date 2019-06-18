上市櫃違反勞基法加重罰20% 新北勞工局開罰奇鋐90萬元

新北勞工局今 (18) 日公布今年第 3 波違反勞基法、職安法、性平法的雇主名單，共計 274 家業者。勞工局指出，其中，以上市設備製造業奇鋐科技情節最重大，以員工未提出加班申請單致無法計算為由，未給付加班費，由於這已經是第 7 次違法，遭處罰鍰 90 萬元。

勞工局進一步指出，勞基法違規情形以未依法給付加班費最為嚴重，計有 87 家；其次為使勞工超時工作，共有 54 家；至於出勤紀錄未逐日記載勞工出、退勤時間，則有 46 家；另外，未足額提撥勞工退休準備金者，亦有 2 家。

違反職安法部分，以未提供必要的安全衛生設施最為普遍，計有 43 家。另外，違反性工法則有 2 家。

勞工局強調，勞基法罰鍰金額已提高至 100 萬元，新北市政府亦已於去年 6 月 13 日修正公告新的裁罰基準，依照違規次數及僱用勞工人數決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市櫃公司者，將加重裁罰金額 20% 。

舉例來說，若違規事業單位僱用勞工人數為 101 人以上，經檢查發現未依法計給勞工加班費，第 1 次違規的罰鍰金額，原則上將從 10 萬元起算；如為上市或上櫃公司，加重處罰 20% 後，金額將至少從 12 萬元起算。勞工局呼籲雇主莫存僥倖，以免遭受高額罰鍰。