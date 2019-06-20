中國車市在去年 2018 年出現大幅萎縮，並出現 28 年來首度的負成長。而根據中國汽車工業協會在今年 6 月所公布的最新數據顯示，這樣的現象在邁入 2019 年後，惡化情形是更加嚴重。

中國 5 月份的汽車生產及銷售台數，分別較 4 月時減少了 9.9% 及 3.4%；與去前同期相比，更是下滑了 21.3% 及 16.4%，衰退情況相當嚴重。

但是值得注意是，日系車種則似乎反其道而行，出現異軍突起的現象。

從 5 月份日系車種在中國的銷售表現來看，東風本田年增 40.9% 至 6 萬 7844 輛、廣汽本田年增 25.1% 至 6 萬 5215 輛。

〈分析〉中國經濟放緩、日系車賣得更好？(圖片：AFP)

在豐田 (7203-JP) 方面，其表現雖然不如本田 (7267-JP) 在中國的兩家合資企業，一汽豐田及廣汽豐田也各出現了年增 10% 與 1% 的成績。

而日產 (7201-JP) 體系的東風日產，則是年增 2.5% 至 1 萬 8365 輛。

然而也是有銷量出現退步的例子，像是馬自達 (7261-JP) 與鈴木 (7269-JP)，就未能達成正成長的目標。

另一方面，由於中國政府在 2018 年 7 月調降了汽車進口關稅，也使得日本進口車在當地有相當亮眼的表現。

像是豐田旗下的高級車品牌 LEXUS，在 2019 年 5 月時，就於中國市場賣出了 1 萬 7000 輛，較去年同期大幅增長 150%，表現極度亮眼。而在 2019 年 1 ~ 5 月的銷售表現上，LEXUS 的累計銷量約為 7 萬 6000 輛。在截至 5 月底時，已增長了 27%。

對於這樣的現象，中國主要的財經媒體「經濟觀察網」作出了以下解讀。中國在 2016 年時，出現了「白 T 恤效應」一詞，意指性價比高的白色 T 恤，在經濟面臨壓力時，意外成了服裝界最暢銷的商品。而性價比良好的日系車屬性就如同白色 T 恤一般，在中國經濟放緩的這個時刻，廣泛受到當地消費者的支持。

另外經濟觀察網也回顧了中國 2006 年以來，GDP 與日系車的銷量關係。在 GDP 呈現負成長的 2008、2011、2012、2015、以及 2017 年時，除了 2012 年以外，日系車的銷量均出現了正成長。而在 2012 年時，則是因為牽扯到釣魚台主權問題，中國群起抵制日貨，才造成當年日系車的銷量下滑。

此外，在 2008 年金融風暴時，中國 GDP 大幅滑落超過 4 個百分點，但同年的日系車銷量則是年增 15.23% 達 174 萬輛，市占更竄升至 25% 創下史上新高。