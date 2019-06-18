外國月亮圓 中國本土汽車市占恐創4年新低

隨著中國市場漸漸開放，中國品牌開始面臨國際大廠的競爭，中國汽車業正處在這寒風之中。根據中國乘聯會公布的 5 月份汽車市場報告內容來看，中國本土汽車品牌市占有率已經降至 34.1%，創今年新低。

根據資料顯示，今年 1～4 月份中國本土汽車市占率分別為 40.2%、41.2%、42.4%、36.7 %。從數據來看，市占率自 4 月份開始明顯下滑，而最新的 5 月份數據也未出現反彈，合計來看 1～5 月份中國本土汽車市占率也只有 39.1%。

中國本土汽車品牌在 2016 年後，市占率一直保持在 40% 以上，因此以今年的市占數據來看，若接下來中國本土汽車銷售沒有明顯的成長，其市占率將創下 2015 年新低。

在中國本土汽車品牌市占率持續下滑的同時，中國車廠與外商合資的品牌市占率則持續提升。根據數據顯示，今年 1 至 5 月份，主流合資品牌市占率分別為 50.3%、48.2%、47.4%、52.2%、54.7%。

這意味著，隨著中國民眾所得提升，開始注重消費品質，中國本土汽車已無法滿足一般民眾追求更高階的車種體驗。

此外，中國車市整體來看，在出現十幾年的成長榮景後，已經出現階段性瓶頸，從去年開始中國汽車銷售開始出現衰退。而這個衰退的趨勢延續到今年，5 月份中國汽車銷售 191.3 萬輛，年減 16.4%，衰退幅度擴大。同樣，1～5 月汽車累計銷售 1026.6 萬輛，年減 13%，下滑趨勢也在擴大中。

資料來源: 中國汽車協會

資料來源: 中國汽車協會

即使中國車市最大亮點在新能源車，還能保持在成長的趨勢，但這類車款銷售量仍低，無法支撐整體車市衰退的力道。而且新能源車也將面臨補貼減少的衝擊，一旦開始以原價購買，必將影響消費者買車意願。