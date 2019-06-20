【馮冠華專欄】議息結果無意外，恆指繼續往上看

馮冠華 2019年6月20號7點51分

6 月 20 日 - 今天推介 - 騰訊（700）

1) 上日港股市況總結 ：受中美貿易談判露出曙光下，恆指週三大漲，指數以全日最高位 28225 點開出，上升 725 點。及後升幅一度收窄至約 525 點，險守在 28000 點之上，最終報收 28202 點，上升 703 點。成交金額 1052 億，按日上升約 48%。港股通南下總成交額也按日上升約 36% 至 100 億，但流向轉為淨流出，金額約 3 億。滬深股通北上維持淨流入，金額約人民幣 49 億。藍籌 49 升 1 跌。

板塊方面，升勢再次全面，並以高貝塔貿戰及人民幣相關股，如手機設備、澳門愽彩、內航、紙業及出口股較強。中資劵商、石油、科技、軟件及內險等也不俗。騰訊（700）也大升近 4%。做空方面，佔大市成交回落至 15.1%。牛熊證街貨最新比例為 50:50，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例是 18:82，重貨區方面，熊證上移至 28200-28249，但數量不顯著，反而在 28250-28649 區域有一定數量平均分佈，而牛證大幅上移至 27700-27749。恆指期貨夜市收報 28257 點，上升 111 點，高水 55 點。港股 ADR 上升 1 點，相等於恆指 28204 點。

簡評 ：恆指昨天大幅跳空高開，雖然盤中稍有回吐，但收盤時又回升至接近全日高位，並成功重上 250 天牛熊線的 27658 點之上，成交量也重返千億以上。注意到盤中人民幣離岸價有所回落，上證最終升幅也接近減半，道指期貨也只是平穩；相對下，恆指昨天能以高位收市，走勢上確實不俗，估計亦消化了不少獲利盤。其他指標中，南下資金轉向要關注，但由於淨流出金額不大，暫時應不用過份擔心。貼近現價的牛熊街貨一面倒偏熊，陰謀論下仍有向上屠熊的誘因。做空比率稍回但仍算偏高水平。

綜合以上，與及昨天提及的貿易消息蜜月期，再加上重磅藍籌大都有勢，包括騰訊手遊和平精英據說收入不俗、平保（2318）積極回購 A 股、港交所（388）有新業務在 7 月推出、工行（1398）建行（939）除息日漸近，以及友邦（1299）的強勢，筆者估計港股仍有上升空間，短期或可挑戰熊證重貨區頂部 28650 點。另外，富時羅素週五盤後的調整，也應利好 A 股。

2）聯準會公開市場委員會為期兩日議息會議結束，以 9 票對 1 票，決定維持利率不變，聯邦基金利率目標區間保持在 2.25 至 2.5 厘，合乎市場預期。

聯儲局會後聲明表示，經濟正以溫和的步伐增長，家庭支出似乎有所回升，但企業固定投資疲弱；又指經濟持續增長前景的不確定增加，將採取適當行動，在勞動市場強勁、通膨接近目標的情況下維持經濟擴張。另外，聲明亦刪去對未來的政策調整保持「耐心」的措辭。而聯準會的利率預測顯示，聯準會官員的預期中值為今年不會調整利率，但近一半的決策者預期利率將會下調。（香港電台網站）

3）港交所（388）宣布 7 月推出界內證。所謂界內，即相關資產價格的一定範圍，若果資產價格在到期日是在上限價及下限價之內（界內）的話，投資者可獲得每界內證單位 1 港元的固定收益，若在界外的話，則可獲得 0.25 港元的固定收益。由於界內證在到期時的預定最高固定收益為 1 港元，投資者不應在 1 港元以上進行買賣。投資者若以 1 港元以上買入界內證將會蒙受損失。簡單而言，界內證最大的潛在收益是本金的 4 倍，每單位最大損失為投資金額減去 0.25 港元。（蘋果日報）

4）美股上日市況總結：美股三大指數週三上升，當中道指上升 38 點或 0.15%，標指和納指則分別上升 0.30% 及 0.42%。十年期債息最新報 2.028%，美滙指數回落至 97.22，紐約期油最新報 54.11 美元。

5）個股訊息 ：

小米集團 (1810) 公布，昨天以每股 9.76 元至 9.8 元，回購 509.78 萬股 B 類股份，涉資 4996.89 萬元。（信報）

中國平安 (2318) 公布，昨天以每股 83.5 元 (人民幣 ‧ 下同) 至 84.4 元，合共回購 1300.35 萬股 A 股，涉及總額 10.91 億元。公司前天亦通過上交所系統以集中競價交易方式，進行首次 A 股回購，以 2.82 億元合共回購約 350.37 萬股 A 股。（信報）

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/