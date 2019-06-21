【馮冠華專欄】先高屠熊再整固？

今天推介 - 中信建投（6066）

1) 上日港股市況總結 ：受 A 股強勢帶動，恆指週四高開高走，最終報收 28550 點，上升 348 點，錄四連升並再次以接近全日高位收市，成交金額 978 億，按日下跌約 7%。港股通南下總成交額也按日下跌約 2% 至 98 億，流向轉回淨流入，金額約 12 億。滬深股通北上維持淨流入，金額約人民幣 56 億。藍籌 44 升 4 跌。板塊方面，中資金融股（內銀、內險、券商）、內航、內房、物管、醫藥、教育、黃金、汽車及 5G 相關股較強。做空方面，佔大市成交回升至 15.6%。牛熊證街貨最新比例為 46:54，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例是 18:82，重貨區方面，熊證上移至 28600-28649，牛證仍在 27700-27749。恆指期貨夜市收報 28518 點，上升 3 點，低水 32 點。港股 ADR 上升 54 點，相等於恆指 28605 點。

簡評 ：一個無法證實的電話對話，以及一個一直都應存在的見面，又為環球巿場帶來天文數字的增值。蜜月期初段特別甜蜜，聯儲局也來送上大禮，市場對七月減息應而毫無懸念，美滙急回而人民幣走強；上證也來贈興，在其回勇的帶動下，恆指一如所料，昨天再挾空屠熊。兩天累升過千點，加上昨天成交有所回落，在週末前夕獲利盤湧現也不為過。參考了牛熊街貨的最新形勢，今天或先高屠熊再整固，且看筆者能否拿下最佳編劇奬。

中資金融股是昨天升市的火車頭。上證昨天挑戰 3000 點不果，但觀乎劵商股的大漲，莫非真如內地的述語 - "牛巿啟動、劵商先行"？中信（6030）、中金（3908）、海通（6837）、銀河（6881）、華泰（6866）及中建投（6066）各有其賣點，任君選擇。

消息面上，中國恒大（3333) 以 132 億元人民幣認購約 25% 盛京銀行（2066），許主席的收購通常都是令人費解的；市場會否把這連到最近包商銀行被接管則不得而知。筆者早前曾推介恆大，看來要轉向了。中電（2）的盈警是市場意料之外，雖不涉及現金流，但股價仍會面對頗大沽壓。小米（1810）昨天的回購價比前為高，現價有不少追落後空間。美團（3690）股價最近看似受惠於七月應被納入港深股通，小米真的是同股不同權不同命了。



2）美股上日市況總結：美股三大指數週四再上升。當中道指上升 249 點或 0.94%，標指和納指則分別上升 0.95% 及 0.8%。十年期債息最新報 2.023%，美滙指數回落至 96.63，紐約期油最新報 56.65 美元。

3）個股訊息 ：

中電（002）發盈警，預期本年 6 月底止半年盈利將顯著減少，因 EnergyAustralia 零售業務所佔的商譽減值約 60 億至 70 億元。公司並預期下半年的除稅前盈利減少 2.4 億港元至 3 億港元，情況或會持續。因商譽減值為非現金項目，現金流及營運不會有即時影響。（蘋果日報）

中國恒大（3333) 以每股 6 元（人民幣●下同）認購盛京銀行（2066）22 億股內資股新股，相等於已發行股本的約 37.95%、經擴大後股本約 25.01%，總代價為 132 億元，由集團內部資源解決。（蘋果日報）

小米 (1810) 連續第 7 個交易日回購股份，小米昨天以每股價格 9.93 元回購 503.1 萬股，涉資 5000 萬元。（蘋果日報）

亞信科技 (1675) 公布，昨天在北京的產品發布會上，已發布 5G 系列重點產品，全面展示其構建的「全域虛擬化、全域智能化、全域可感知」的 5G 網絡與業務支撐能力。（信報）

騰訊最新公布，《和平精英》遊戲的每日活躍用戶已突破 5,000 萬人，同時組成「騰訊電競技術聯盟」，雷蛇（1337）為始創成員之一。較早前應用程式平台 Sensor Tower 數據顯示，5 月份《和平精英》和《絕地求生：刺激戰場》在全球 App Store 和 Google Play 的預測總收入達到 1.46 億美元（11.4 億港元），較《絕地求生：刺激戰場》單款遊戲 4 月份的 6,500 萬美元的收入急漲 1.26 倍。（經濟日報）

4）新股訊息 ：

在內地經營 K-12 課後教育的思考樂教育 (1769) 今天掛牌，暗盤價收報 4 元，較招股價 3.68 元，升 0.32 元或 8.7%。（信報）

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