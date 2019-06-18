5月歐盟新車掛牌數微增 近9個月來首見正成長

根據《彭博社》報導，歐洲汽車製造商協會 (ACEA)今 (18) 日公布最新統計，5 月歐盟新車掛牌數止跌回升，微增 0.1%，是近 9 個月以來，首度出現正成長。

5 月歐盟新車掛牌數微幅增加。(圖：翻攝自 ACEA 官網)

ACEA 數據顯示，歐盟 (包括 EFTA)5 月新車掛牌數年增 0.04%，至 144 萬輛；若扣除 EFTA，歐盟 5 月新車掛牌數年增 0.1%，至 140 萬輛。

帶動 5 月新車掛牌數成長的主力是德國，該國上月新車掛牌大增 9.1%，法國也有 1.2% 的成長；但西班牙、英國和義大利，則分別下滑 7.3%、4.6% 及 1.2%。

累計 1 至 5 月，歐盟新車掛牌數較去年同期減少 2.1%，至 670 萬輛。

中國「乘用車市場訊息聯席會」(CPCA) 上週也發布 5 月統計資料，整體汽車銷售量年減 12.5%，至 161 萬輛，連續第 12 個月呈現衰退。

由 CPCA 數據可得知，5 月中國轎車零售年減 13.2%，SUV 零售年減 9.6%，豪華車零售年增 9.4%，整體來看，市場需求仍屬低迷。

CPCA 數據指出，5 月中國新能源車銷售達 9.7 萬輛，月增 5.8%，年增 5.4%；累計今年 1 至 5 月，新能源車銷量為 44.2 萬輛，年增 58.0%。