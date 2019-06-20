【撰文／黃清照】

本周矽晶圓的股票都表現得十分突出，主因就是漢磊控 (3707) 接到華為基地台的訂單，週一股價就漲停鎖死，周二股價持續開高，也把矽晶圓的股價帶了上來，不管是合晶 (6182)、環球晶(6488) 或是台勝科 (3532) 都表現得十分亮眼，但如果以股價基期來看，我認為中美晶 (5483) 是最低估的公司。

太陽能負擔減輕 今明兩年獲利跳升

過去中美晶太陽能業務最大虧損來源為共有兩大部分，第一個是太陽能電廠投資，第二個是矽料採購合約，但經過連續幾年的打消後，目前太陽能場的損失就算全部打完，大概也只有 40 億，就算今年全數認列，其實中美晶仍能維持 7 元以上的獲利，因為主要的獲利來源還是來自認列環球晶，若以持有環球晶的持股比來估算，應該可以認列 80 億左右，因此今年大概還可以維持 40 億以上的獲利，本益比並不高。在看明年認列的虧損會更少，如果環球晶還能維持這樣的獲利，公司有輕鬆賺一個股本以上的實力。

而太陽能的毛利率已經轉虧為贏，而且單晶電池轉換效率一直都是全球第一名，今年 6 月 27 日，中美晶將推出轉換效率 23％的 N TYPE 高效電池，讓太陽能不再拖累營運。此外轉投資的兆遠，公司也開始加碼參與私募，預計讓兆遠開始轉型。同時公司也跨入半導體材料相關事業之投資，去年投資台特化 90,000 張並取得 30.93％股權，未來不排除再做其他半導體相關行業的併購。

滿手現金 價值低估

仔細觀察公司財報，在今年首季的帳上現金已經高達 412.2 億元新台幣，較去年的第一季的 77.96 億元大幅成長；李崇偉今天也表示，而公司持有 51.17％環球晶持股，若以今天的收盤價計算，中美晶持有環球晶的市值達 680 億元，但中美晶的市值才接近五百億元，明顯的看出中美晶的股價是被低估的，我認為有機會持續往上進攻。

來源：《萬寶週刊》 1338 期

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