5G拉貨潮引爆 聯茂挑戰前高

【撰文／王榮旭】

下週 G20 即將登場，川習終於敲定月底會晤，時間緊迫，月底美、中達成貿易協議的可能性不高，但有談總比沒談好，最近觀察國際股市利空不跌，利多就漲，股市正往多方發展，美股除費半較弱，19 日道瓊站在 2 萬 6 千點以上，再漲不到 300 點就能再創新高，標普攻過 2900 點，再漲 1∼2％就過前高 2954，那指也逼近 8000 大關了，距離前高 8176 不遠，中國上證指數在 2900 附近橫盤 1 個半月，可能有政府護盤，利空跌不下去，利多就有機會突破盤局，經歷「反送中」運動的港股震盪個兩三天也回穩，大利空也未破底，台、韓股走勢雷同月線以下有撐，本週 FED 例會聲明發布前，歐洲央行已提前預告寬鬆貨幣，估計 FED 這次不會降息，但很可能為下月降息埋下伏筆，將引發全球央行跟進降息的預期，對股市有利，5 月來市場情緒過度悲觀，Q3 恐將重演 Q1 大漲軋空手的行情。

穩懋成 5G 大贏家

大盤帶量攻上季線，個股輪流上漲，即便業績無起色的被動元件、矽晶圓、二極體及比特幣族群，最近受題材面激勵，也出現難得的急漲，不過我最看好的但電子正規軍還是 5G 族群，我看好聯茂 (6213)、雙鴻(3324)、欣興(3037)6 月初快速拉高後，橫向高姿態整理，隨時再攻，華為事件加速 5G 商轉，中國工信部 6 月初已核發 5G 牌照，比原定年底釋照提早數月，5G 供應鏈拉貨潮也提前引爆，5G 基地台需設置大量基地台數量超過 4G，帶動 5G 高頻材料、散熱模組、ABF 載板需求，原本這些零組件近年也受惠伺服器發展，拉貨動能越來強，聯茂各式高頻材料已切入不少電信設備供應鏈中，估計今年 EPS 8 元，明年 EPS 上看 9∼10 元，另外，不僅 5G 基地台，5G 手機對 PA 功率放大器用量達 16 顆，比過去 4G 用量 5∼7 顆呈現倍增的情況，全球最大 PA 製造代工廠穩懋(3105) 受惠程度最大。

來源：《萬寶週刊》 1338 期

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