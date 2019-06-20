臉書幣問世板卡股有除息行情

【撰文／蔡明彰】

今年除息攻略除了挑選產業景氣能見度較佳的攻擊型股票之外，也可選擇穩定防禦型股票，不必太貪心殖利率 5％就滿足。傳產的內需股是其中一個選項，這部分我不多談，投資人自行可輕易找出來。

我要分析是受到中美貿易戰衝擊的出口電子，這次股價多少受傷將基期降低而拉高殖利率，然而該企業有不錯應對方案可以把傷害降至最少，甚至化危機為轉機。我認為台廠經歷過去多次的考驗，練就良好的反應能力，不必然全軍覆沒。

仁寶二利多

NB 大廠的仁寶 (2324) 是第一個代表性出口電子股，前波高點 20 元，中美貿易戰跌到 18.65 元，僅修正 7％，目前又回到近 20 元等於毫髮未傷，在所有大型出口電子股顯得一枝獨秀。仁寶屹立不搖有二個內幕，今年配息 1.2 元，20 元的殖利率 6％再跌到 18 元殖利率升高近 7％。今年 Q1 EPS 0.31 元，Q2 筆電出貨增加使 Q2 財報將優於預期，全年 EPS 仍有 1.8∼2 元實力，因而明年配息可望維持今年的 1.2 元。若現在買在 18∼19 元成本區，參加今明二年除息，二年股息總計 2.4 元，成本可降至 15.6∼16.6 元，本益比個位數，對比仁寶近 10 年最低價 15.1 元可知成本相當便宜。仁寶今年將是 NB 廠成長最強者，前 5 月 NB 出貨量 1720 萬台，年增 17.8％，預估 Intel 第 9 代 CPU 缺貨情形將在 6 月起緩解，有助 NB 出貨成長。

MB 廠最怕川普總統再針對中國 3000 億美元產品加徵關稅 25％，屆時就波及筆電。各大台系 NB 廠已加快分散風險，有的遷廠回台、有的轉向東南亞，其中仁寶的彈性最大，因而股價相對強勁。早在 2007 年仁寶前進越南，投資地點在越北河內，規劃 300 公頃 (相當仁寶大陸昆山 4 個廠房 10 倍大)，但事與願違，越南基礎建設落後，當地供應鏈無法配合，人工效率不佳等因素，卻決定在 2013 年暫停越南廠生產。最近中美貿易戰延燒，仁寶考慮重啟越南廠，最快 4∼6 個月重起組裝產線，一旦啟用將以消費性電子組裝為主。這樣的速度應是所有 NB 廠布局越南最快者，市場給予股價較高評價。

來源：《萬寶週刊》 1338 期

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