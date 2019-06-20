【統一投信】中印有寬鬆空間 股市投資著重內需產業

美國總統川普在全球進行貿易戰，引發股市大幅波動。統一大龍印基金經理人黃柏凱表示，繼美中貿易戰後，美國與印度近期也出現貿易摩擦，做為亞洲新興市場兩大經濟體，中國及印度皆面臨經濟成長放緩的潛在風險，但也同樣具有貨幣政策寬鬆空間，看好長線受惠於政策支持的內需產業，部份產業下半年有谷底回升契機，中、印股市逢拉回可依長線角度布局，以產業前景穩定成長及估值較低的股票為選擇標的。

黃柏凱指出，印度股市今年第一季走勢相對平淡，在 5 月下旬選舉結果明朗後，莫迪帶領的執政黨在國會取得多數席次，激勵股市大幅上漲，SENSEX30 指數於 6 月初創下歷史新高。不過，隨後美國總統川普宣布取消印度關稅優惠，印度也以加徵部份美國進口商品關稅回擊，令印度股市自高點回落。

黃柏凱表示，評估美印貿易戰只是短暫亂流，實質影響有限。回歸基本面，印度的經濟成長率仍高於其他亞洲國家，但與自身相比，的確有放緩態勢，主要是消費與房地產有轉弱跡象。為了支撐經濟，印度央行於 6 月 6 日下調附買回利率至 5.75%，為今年來第三度降息，同時，印度央行也下修今年經濟成長率預測至 7%，低於 4 月預估的 7.2%。

由於印度目前通膨仍屬溫和，5 月份消費者物價指數 3.05%，仍在印度央行設定的 4% 通膨目標區間內，一般預期下半年還有降息空間，為市場持續增加流動性。此外，在大選落幕後，外資也加碼買超印度股市，累積今年來買超金額 112 億美元，居亞股之冠。在外資挹注下，印度盧比兌美元今年來小幅升值 0.12%，在亞幣中相對強勢。

黃柏凱表示，印度股匯市在亞洲市場表現相對穩健，看好莫迪政府在新的 5 年任期中，改革腳步將持續加速，投資策略以穩定成長及估值較低的股票為選擇標的，伺機逢低加碼。看好受惠於政策支持的農村經濟和產業集中度提升的龍頭公司，包括 IT 服務、銀行、非銀金融、基建、消費等。

中國方面，A 股經歷前 4 個月大漲後，5 月受到貿易戰影響出現較大幅度修正，人民幣兌美元匯價亦走貶再度接近 7。由於美中貿易戰有發展為長期議題之勢，短線觀察雙方領導人 6 月底 G20 高峰會的會面情況。考慮貿易戰對實質經濟的影響仍存在不確定性，中國人民銀行持續採用政策工具對市場釋放流動性，預料北京當局也會有政策托底對應措施。

投資策略上，由於華為被禁，將持續影響科技股走勢，A 股投資標的以業績成長較明確的產業龍頭為主，降低科技股比重，並密切觀察後續發展。相對看好食品、飲料、白酒、超市、乳業、工程機械等內需相關類股。

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