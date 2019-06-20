【台新投信】5G+選舉年將屆 台股基金下半年有看頭

台股近期在中美貿美易戰多空反覆發展下，呈現震盪整理走勢，台新 2000 高科技基金經理人沈建宏表示，外資在台指期未平倉多單維持 4 萬口以上，並未撤守台股，技術面台股加權指數在 10200 點附近再度展現強勁支撐，依過往經驗每當系統性風險升高，台股高現金股息殖利率的特性將再度展現吸引力，配合上市櫃公司獲利下半年走揚、５G 商機爆發，以及 2020 選舉年將屆，台股下半年行情可期，建議台股短線若遇利空測底萬點關卡，可視為中長線買點。

沈建宏指出，外資受系統性風險升溫影響，5 月賣超達 1449.2 億元 (1~4 月累計買超 1578.2 億元)，累計 1~5 月買超幅度僅剩 129 億元；所幸外資在台指期未平倉多單維持 4 萬口以上高水準，顯示外資並未全面棄守台股，也顯示在此波系統性風險下台股 4% 以上高股息殖利率的特性，與美國 10 年債殖利率跌破 2.3% 相較，仍具吸引力。

沈建宏指出，目前市場關注的變數包括：一、中美貿易戰：如美國是否真的會對中國輸美 3000 億美元商品加徵懲罰性關稅；華為是否可從貿易黑名單除名；6 月底 G20 會議，川普及習近平是否可會面和解；二、美國是否擴大貿易戰戰線：除了墨西哥與印度，是否還有進一步擴大戰局的跡象 (例如歐洲等)。三、6 月 FOMC 會議是否有更為鴿派的決議。若上述變數皆能朝正面發展，有利台股提前展開反彈行情。

在類股操作上，沈建宏看好四大族群，包括：一、具高股息殖利率題材股票；二、受此波貿易戰衝擊，股價超跌但仍具競爭力的半導體供應鏈、關鍵零組件等科技股；三、受惠 AI+IoT 與 5G 等題材的新設計、關鍵零組件與材料；四、部分具題材性之非科技股，包括貨櫃、生技等類股。

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