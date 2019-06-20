【富蘭克林】迎戰長壽風險 目標日期基金退休投資主流

解決未準備、太保守兩大因素 退休及早靠自己

世界經濟論壇（WEF）對退休長壽風險示警！最新報告指出，全球退休金規模前六大國家，平均個人退休金準備大幅落後於預期壽命。對應台灣，國人平均壽命穩定突破 80 歲大關，等於距退休年齡 65 歲有 15 年以上的差距，若提早退休更將加大缺口，對此富蘭克林華美投信建議，退休規劃應正視長壽風險，及早在存款與政府保障之外建立穩健投資步伐，幫助自己面對長壽風險。

富蘭克林華美目標 2037 組合基金經理人邱良弼表示，長壽風險指的是自己活得比存款準備的更長，低估退休支出進而出現資金缺口。以退休金市場規模最大的美國，有超過 6 成的受訪者意識到長壽風險，但有近 5 成的受訪者毫無準備（註 1）；至於日本情況則完全相反，雖然儲蓄率並未較低，但多數人傾向選擇較保守的投資選擇，造成過去 10 年日本退休金投資僅繳出 1.3% 的年均複合成長率（註 2），影響退休規劃。

邱良弼指出，對於著手退休準備的投資人，可參考成為退休投資趨勢、美國與英國都做為退休計畫預設基金選項的目標日期基金，其「生命周期資產配置規畫 (Glide Path)」設計，在距退休年齡還久時，提高風險比重以追求資產成長；步入中年後，則採穩健中性策略，逐步減少風險資產比重；到了屆退階段，由於不適合於退休前夕孤注一擲，因此持續增加保守資產。一次解決過度保守、投資選項太多，以及個人缺乏調整資產配置意願等考驗。

富蘭克林華美投信建議，退休資產投入兼顧成長性且重視風險控管的目標日期基金，可主動避開評價高估與波動度較高的市場，專注於布局低波動、具長期增值潛力之標的，及早開始善用時間複利助一臂之力，就更有機會在退休年齡到達前，藉由適當投資策略補足退休金缺口，進而實現理想退休目標。

※富蘭克林華美退休傘型基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。

[註 1] 資料來源：美國西北相互人壽保險 ( Northwestern Mutual)，2018。

[註 2] 當地貨幣計價。資料來源：韋萊韜悅 (Willis Towers Watson)，2019。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】本基金之三檔子基金達目標日期起至存續期間屆滿，受益人授權經理公司於定期買回日，依信託契約之約定，計算定期買回價金，並辦理定期買回。除定期買回日外，受益人得依需要隨時自行辦理買回申請。* 投資人僅可申購符合其風險承受度之基金產品。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險，本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金之公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。