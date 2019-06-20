風雨欲來！中國上演「雷曼劇本」可能近了

中國監管機構在 5 月 24 日接管包商銀行之後，貨幣市場一度出現流動性緊俏的問題，儘管中國人行祭出了多項政策，流動性問題暫時止住，不過這項接管的舉措，已使金融市場的信心受到打擊，且從幾個面向來看，中國很有可能重演美國「雷曼事件的劇本」。

「雙頭危機」是中國銀行現正面臨的風險，包括：同業之間的違約、企業的違約，兩邊的風險雙雙提高。

大型銀行對同業間融資出現放緩 （資料來源 : Bloomberg）

根據 Rhodium Group 表示，在包商銀行遭接管後，銀行間的信任度下降，同業之間的放款，現在正面臨著違約或者壞帳的風險，這是 20 年來首次出現的問題。同時，隨著銀行之間逐漸面臨流動性壓力，企業的融資成本也在攀升當中。

另一個風險在「券商」。

因流動性緊縮，中國推出了一項神奇的措施：要求大型券商扮演類似銀行的角色，支持中小型銀行的流動性。方法包括：券商被要求發行可擔保的金融債、增加短期的融資債額度、減輕非金融機構的融資壓力。

會推出「券商支持銀行」的神邏輯政策，是因為中國當局認為，大型券商對信貸的了解程度，會比其他不知名的小銀行來的好。

但著名財經專家 Anjani Trivedi 點出這項政策的大問題。第一，券商並非銀行，沒辦法辦理存款，更不可能因此生出很多錢來。第二， 4 年前中國會發生股災，原因之一，就是因為當年券商發行過多的高收益 OTC 融資產品。如今推出這項倚賴券商的政策，等於間接鼓勵券商再做同樣的事來生錢。

還有一項風險是「中小銀行」。

儘管中國人行將貸款限額上調約 3000 億人民幣，以支持小型銀行的流動性。然而，由於小型銀行本身的擔保不夠，經營風險又大，大型銀行根本沒有太多意願蹚進這灘渾水。

當然，中國人行可以直接「降準」或「降息」來增加流動性，支持銀行體系。但問題是，中小銀行也無法直接獲益，仍需透過大型銀行，這將讓政策效果可能打折扣。

整體來說，中國金融體系之間已經「環環相扣」的綁在一起，防火牆不足，若發生危機恐釀成骨牌效應，宛如當年美國雷曼事件一般延燒。況且，中國的問題可能更加複雜，包括不透明的影子銀行等等，中國人行的下一步該走麼走，將備受考驗。