中國政府三策略 暫時化解包商銀行風暴

自包商銀行 5 月 24 日被中國政府接管後，一度造成銀行間流動性緊俏的問題，NCD 市場一度連債信評等 AA + 以上的銀行都遭到波及。不過隨著中國主管機關推出各項政策護航，以 DR007 利率回穩的情況來看，中國銀行間流動性問題暫時穩住。

資料來源: wind

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中國金融主管機關在這次止血行動中，主要採取解決中小銀行流動性、保障銀行整體流動性、時間換空間安撫市場情緒等三大措施，

解決中小銀行流動性

首先中國人行於 6 月 14 日增加再貼現額度人民幣 2000 億元、常備借貸便利額度人民幣 1000 億元，並將 NCD、銀行票據做為可抵押品，刺激 NCD 流動性，活絡 NCD 市場。

接著利用金融工具定向援助發生流動性問題的銀行。例如，近期中國人行旗下中債公司對錦州銀行等中小銀行所發的 NCD 提供信用擔保，增加其信用條件，強化這些中小銀行向市場舉債的能力。

而這次中國主管機關直接面對中小銀行處理流動性問題已有別於傳統模式。過去的援助方式是由中國人行釋出資金給大型銀行，再由大型銀行利用同業拆款，或在市場購買中小銀行 NCD 等方式，將資金傳遞至中小銀行。

由於包商銀行事件造成許多中小銀行無法在市場取得流動性，導致中小銀行出現資金荒，且事態有所擴大，甚至衝擊到財報發布時程。因此中國人行直接將資金投放至中小銀行體系內，快速解除流動性問題。

保障銀行整體流動性

在包商銀行受到接管的第一周，中國人行立即在公開市場釋出人民幣 4300 億元，雖然在第二周回收人民幣 3200 億元，但接著第三周再釋出人民幣 650 億元。

此外，針對到期的 MLF 不光是延期，還擴大釋出資金量，在 5/31 及 6/6 當周，MLF 一共放出人民幣 7000 億元。

在流動性充裕的情況下，NCD 市場債信評等 AA + 以上的銀行，其發行情況已回穩，目前為止成功率已回升至九成。

時間換空間安撫市場情緒

接管包商銀行選擇在周五晚間公布，第一可減少金融市場波動，第二利用周末假日做緩衝，使市場能有足夠時間思考反應。

同時，中國人行也在周末連召開兩次記者會，說明如何保障存戶權益，以及未來將採取何種政策工具維持市場流動性。

隨後數日中國銀保監會也出面說明中小銀行流動性情況已漸漸改善，整體風險都在控制範圍。

在這次包商銀行事件中，中國金融主管機關已將危機影響時程縮到最小，即使目前中小銀行流動性仍偏向緊俏，但在得到中國人行債信背書下，取得流動性仍算容易。

不過在中美貿易情勢沒緩和之下，中國經濟成長仍有極高的不確定性，若在這段期間內再度發生類似包商銀行事件，市場信心可能就不容易在短期內恢復。