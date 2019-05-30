包商銀行事件 催生出中國存保機構

中國地方性銀行－包商銀行在上周因信用風險升高，中國人行與中國銀保監會緊急出面接管，與此同時中國人行設立存款保險基金管理機構，註冊資金為人民幣 100 億元。

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根據中國人行今年 3 月公布的存款保險基金經營情況顯示，截至 2018 年底，中國 4017 家吸收存款的銀行金融機構依規定辦理投保手續。而截至 2018 年底，存款保險基金專戶餘額人民幣 821.2 億元，未發生支出和使用。

中國人行官員指出，存款保險制度需要在法律層面上強化，將該制度提升至存款保險專法，並進一步明訂存款保險制度的實施主體。雖然現在存款保險基金由中國人行管控，但下一步有必要確立出實際運作的主要機關，並有效地處置發生信用風險的金融機構。

而這次包商銀行事件，實際是取得中國政府的保障，在個人儲蓄存款方面，存款本息中國政府全額擔保。但對於公司方面，存款人民幣 5000 萬元以下全額擔保，5000 萬元以上的存款要跟政府接管小組「協商」解決。

近兩年包商銀行風波不斷，曾有部門經理收賄違法放款，導致人民幣 2 億元的重大損失。此外，該銀行至今仍未公布 2017 年年報，同時 2018 年各季財務報告也飽受市場質疑。在被接管前，市場就曾傳出包商銀行正在接受政府部門檢查，部分個人業務被暫停的消息。