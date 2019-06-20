營造川習會好氛圍 人行再發離岸央票穩匯率

昨 (19) 日中國人行公布，將於 6 月 26 日在香港發行 1 個月期與 6 個月期的短期人民幣離岸央票，金額達人民幣 300 億元。這次發行趕在下周 G20 川習會之前，似乎透露出中國人行有意阻貶人民幣，先為川習會創造有善的談判環境。

(圖: 東方財富網, 離岸人民幣日線走勢) 今 ()20) 人民幣持續近期升值走勢，暫升逾 150 個基點。

中國人行指出發行離岸央票主要為使香港高信用評等人民幣金融產品更豐富，並強化香港人民幣殖利率曲線，因此利用香港債券投標平台，招標發行 2019 年中央銀行票據。

而這次發行 1 個月期與 6 個月期的央行票據，均為固定利率債券，到期還本付息，前者發行量為人民幣 200 億元，後者發行量為人民幣 100 億元。

這次是中國人行在香港第四度發行離岸央票，與前三次不同的是，這次規模較大，過去三次發行量均為人民幣 200 億元。

除了金額變化外，發行期限也有所縮短。去年 11 月、今年 2 月及 5 月發行的離岸央票期限均為 3 個月期與 1 年期，這次發行則是 1 個月期與 6 個月期。

市場普遍認為，離岸央票的發行能有效影響市場短期對人民幣走勢的預期。而離岸央票的主要目的是調節香港離岸市場上人民幣的流動性。在發行後，會提升離岸市場上的人民幣利率水準，進而增加做空人民幣成本。

中國人行貨幣政策委員會委員馬駿表示，離岸央票是中國人行流動性管理工具之一。中國人行利用央票來調節離岸人民幣流動性，穩定市場預期，保持人民幣匯率在合理水準上的穩定。