富喬2019年目標縮短東莞布廠學習曲線 並瞄準5G網通發展

玻纖紗布廠富喬 (1815)2019 年營運展望，公司表示，其一，縮短中國東莞布廠生產學習曲線與取得認證的時間，第二瞄準 5G 網通設備領域發展。富喬昨日舉行股東會，由董事長張元賓主持，會中通過承認 2018 年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，以及 2018 年盈餘分配案，每股配發 0.5 元現金股利及 0.1 元股票股利；該公司去年財報，合併營業收入 50.52 億元，毛利 13.76 億元，毛利率 27%，稅後淨利 4.09 億元，稅後每股盈餘 0.97 元。



展望 2019 年，公司提到，隨著中美貿易產生爭端、歐洲政治紛擾及英國脫歐議題，IMF 預估 2019 年全球經濟成長率趨緩至 3.5%。研究推估 2019 年 PCB 產值將僅微幅成長 1.5%。由於 PC、手機市場的衰退，目前預估 5G 通訊網通設備、物聯網（IOT）、人工智慧（AI）、車用電路板等，為 PCB 未來主要成長動能。



至於富喬 2019 年經營策略，公司表示，首重縮短中國東莞布廠生產學習曲線的時間，迅速產品升級及取得認證，避開大陸內需之低價競爭產品。另一方面，秉持以往深耕研發，垂直整合發展更高階產品，尤其是應用於 5G 網通設備的高端高毛利產品，如超細紗 C1200、BC1500、BC3000、超薄布 1037、1027、1017，以提供下游高階電子產品所需。



中國大陸近期提前開放 5G 商用執照，各界看好 5G 基礎建設將加速，相關應用網通設備亦將激發各供應商的成長動能，富喬已有多項相關產品獲得銅箔基板廠（CCL）客戶之認證通過。做為 PCB 之 5G 重要材料上游供應商的富喬，可望成為 5G 時代來臨的優先成長受益者。