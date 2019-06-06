中國電子級厚布報價狂跌25%跌破成本 富喬移轉產能因應

為因應中國電子級玻纖厚布 7628 料號報價狂跌 25% ，並跌破成本區的窘況，決定調整生產策略，玻纖廠富喬工業 (1815-TW) 中國東莞織布廠中，原占產出量 50% 的電子級玻纖厚布，產量削減一半，並將產能移往薄布及超薄布生產。

富喬 6 月開始調整中國市場產品生產策略，對原訂第 2 季裝機完成的第 2 批 180 部織布機，也放緩裝機腳步，延後到第 3 季完成，第 2 季陸續完成裝機的數量估計約 130 部。

富喬中國大陸東莞廠首季已完成 180 部織布機裝機，原在試量產中，今年前 5 月生產電子級玻纖厚布 7628 料號產品占比高達 50%，但中國電子級玻纖厚布 7628 料號及 G75 的粗紗，因大廠新產能不斷開出，第 1 季初至 5 月底報價跌幅已達 25%，跌破成本價。

富喬在此市場情勢變化下，決定 6 月起調整生產策略，對於在中國東莞織布廠中，將原占產出量 50% 的電子級玻纖厚布，產量削減一半，產能移往薄布 20016、1080 及超薄布 1027、1037 生產，這些薄布及超薄布估計毛利率都還有 20-30% 的水準。

富喬目前手中薄布、超薄布已無庫存，客戶對這類應用於 5G、伺服器及汽車用的布種也沒太多庫存，因此決定調整產能，下半年市場需求若有起色，再將產能移轉。

此外，富喬中國大陸東莞廠在首季已完成 180 部織布機的裝機，原訂第 2 季完成另一批 180 部織布機的安裝，將延後到第 3 季，至目前第 2 批新安裝台數已逾 100 台。

富喬今 (6) 日公布 5 月營收為 4.4 億元，月減 2.92%，年增 0.6%，累計 1-5 月營收 20.39 億元，年增率 4.68 億元，富喬工業在 5 月營收維持與上月及去年同月相當，但相自 CCL 廠的玻纖布訂單疲軟，而由外銷歐洲的工業玻纖紗增加而勉強撐起 5 月的 4.4 億元營收。