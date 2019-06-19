〈國泰金看經濟展望〉台灣看不到降息需求 若有恐是坐在金山銀山上喊窮

全球近期吹起降息風，就連美國聯準會都暗示可能降息，台灣是否可能提前在今年降息備受矚目，國泰金 (2882-TW) 投資長程淑芬今 (19) 日表示，台灣現在看不到降息需求，降息恐讓大量過剩資金屯在金融體系及央行定存單，會出現「台灣坐在金山銀山上喊窮」的現象。

國泰金今天舉行第二季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，美國聯準會今年降息機率明顯上升，台灣央行明天也即將召開理監事會，國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強預估，明天可望維持利率不變，且全年維持利率不變的機率較大，降息機率仍低，整體金融情勢僅可望緩步改善，第三季呈現緊縮的機會依然較大。

關於降息，程淑芬進一步指出，過去台灣央行曾經 5 次調降存款準備率，是因當時景氣不好，全球央行調降利率，若是過去時空，大家會非常感謝，因為房貸負擔減緩，企業成本也降低，但是，台灣在 20 年來持續降息，過去 2 年經濟好時，也沒有適度升息，企業整體槓桿高低與大環境已經不同，一個國家金融利率政策，應該隨著經濟結構而改變。

程淑芬表示，過低利率讓民眾儲蓄利率下降，影響儲蓄收入，進而影響消費力，雖然企業資金成本降低有利併購，但因為銀行利差太薄，小企業融資不利，造成企業大者恆大；同時，現在台灣淨負債比是 20%，是亞洲最低、也是歷史最低，全球央行升息幅度若不夠，只是不斷印鈔票，恐造成資產負債表過度膨脹。

程淑芬認為，台灣除非有很大經濟隱憂，否則看不出央行有很好的理由要降息，目前需要的不是降息政策，而是要引導資金投資，若降息恐使大量過剩資金屯在金融體系及央行定存單，就會出現「台灣坐在金山銀山上喊窮」，此現象應該要改善。