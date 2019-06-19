TWS無線藍牙耳機需求熱 晶技、柏承下半年出貨升溫

TWS 無線藍牙耳機市場需求熱度在明顯升高之中，PCB 廠柏承 (6141-TW) 及感測元件廠晶技 (3042-TW) 今年都有新客戶，其中柏承在 TWS 耳機的軟硬結合板出貨最具利基，預估下半年將放量出貨，柏承應用產品也包括專業國際品牌客戶。

目前在 TWS 的無線藍牙耳機軟硬結合板供應商，以華通 (2313-TW)、燿華 (2367-TW) 等蘋果供應鏈 PCB 廠最被市場熟悉，兩者也積極開發非蘋客戶，而最新浮出檯面的廠商則是柏承，柏承以 6-8 層的 HDI Any Layer 硬板製程結合軟板，今年已通過大廠認證。

柏承生產 TWS 無線藍牙耳機軟硬結合板，並應用到無線藍牙、運動與降噪耳機等高加值產品，為柏承下半年重要利基性產品。

無線穿戴產品市場需求成長趨勢確立，隨蘋果 AirPods 熱賣，帶動相關風潮，包括三星、Sony、華為、小米等手機品牌廠，都相繼推出無線藍牙耳機，市調單位更預估， 2019 年 TWS 藍牙耳機出貨量達 7800 萬組，年增 52.9%。

晶技也供貨石英元件給 AirPods 等無線藍牙耳機產品，隨著其他國際大廠急起直追，晶技開發的小型感測器，也逐步獲多家大廠認證採購，晶技主管指出，這類感測元件預估下半年出貨量也將增加。