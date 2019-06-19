〈元大創富論壇〉聚焦四大投資方向 貿易戰最看好5G發展

元大金控創富論壇於今 (19) 日登場，特別聚焦在 5G、電動車、生技 2.0 和高殖利率股產業，元大投顧指出，美中貿易戰就是一場科技戰 未來 5G 基地台的布建將很多，商機龐大，另一方面，電動車普及率也持續提升中，而近年生技產值連年提升，評價卻處在歷史低檔，均可作為投資布局參考方向。

元大投顧指出，5G 布建商機將是 4G 的 1-3 倍，商機相當龐大，未來人們的食衣住行育樂均在 5G 行動通訊網之中進行，是劃時代的創舉，儘管今年 5G 商轉後，消費者初期體驗不佳，但這是任何新技術開始都會碰到的正常情形。

元大投顧看好，5G 基地台將於明年起加速布建，受惠次產業包括小型基站、PA、天線、光通訊、微波元件、交換器、散熱和銅箔基板等。

電動車方面，元大投顧認為，電動車銷量成長快速，未來將有 3 個因素推升電動車持續成長，包括有政府規推動、車廠推廣和消費者購置意願提升，後續投資方向可留意車電系統供應商、傳動系統零部件供應商、電池管理系統、充電系統供應商等，隨著電動車普及率提升可受惠。

而對於生技產業，元大投顧認為，全球人口老化和慢性病人口增加，使個人醫療和長期照護需求為未來趨勢，同時，生技是資金避風港，在盤勢不明朗時相對抗跌，再加上近來生技產值連年提升，評價卻處在歷史相對低檔，因此看好台灣生技產業可望跟上全球醫療趨勢前景。

其中，可關注癌症新藥研發、細胞療法，以及醫材產業。