盤前財經大事搶先讀2019年6月19日

今日操盤前瞻

美國 Fed 利率決策

日本 5 月貿易收支

法說會：騰輝電子 - KY

股東會：中鋼、千興、錸德、漢唐、生達、美律、華新科、華園、遠東銀、潤泰全、亞太電、聯合等

貿易戰害美元變貴 前 4 月美元投資型保單買氣大腰斬

金管會昨 (18) 日公布，今年前 4 月的美元投資型保單保費收入為 13.78 億美元，比起去年同期，大舉腰斬，主要是今年首季受到美中貿易戰影響，美元變貴，連帶也影響美元保單的投保買氣。閱讀全文...

〈儒鴻股東會〉將在越南外東南亞國家擴產 產能估增 25-30%

儒鴻 (1476-TW) 昨 (18) 日召開股東會，因應明年訂單需求，董事長洪鎮海表示，將在東南亞擴大布及成衣產能，屆時產能將增加 25-30%。不過越南因為勞動力不足、勞資上漲的問題浮現，將不會是考慮的擴產地點。閱讀全文...

日本 G20 川習再會！習近平：願意赴約 盼解決經貿問題

中國官媒《央視新聞》週二 (18 日) 晚間報導，中國領導人習近平回應了美國總統川普的電話邀約，兩人將於下週日本 G20 峰會上，就美中兩國經貿問題進行磋商。閱讀全文...

歐洲央行有意降息 Fed 也不會讓人失望

Fed 為期二天的政策會議週二開始舉行，討論如何持續支撑經濟與市場。另一家大型央行似乎也抱持同樣的觀點。歐洲央行總裁德拉吉說，歐洲央行將會支撑疲弱的歐盟經濟。這番談話小幅推升了美國股市與美元。川普總統對此頗感不悅。閱讀全文...

神救援？蘋果考慮出手紓困 JDI

蘋果供應商日本顯示器 (JDI) 近期驚傳增資破局，宸鴻光電與富邦都宣布退出參加私募增資，《華爾街日報》週二 (18 日) 傳出，蘋果正考慮出手拯救 JDI 的財務黑洞。閱讀全文...