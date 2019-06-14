元大金董座王榮周交棒 由申鼎籛升任

元大金 (2885-TW) 今 (14) 日舉行股東會，全面進行董事改選，共計選任 4 席自然人專業董事，展現公司治理決心，現任董事長王榮周因為屆齡退休，在今天的改選後，正式卸任交棒，王榮周表示，「董事長職務本來就是一棒接一棒，只要元大有需要，他願意當永遠的義工」，新任董事長一職將由金控總經理申鼎籛升任。

元大金也通過，每股將配現金股利 0.9 元，並選出第 8 屆董事共 9 席，包括 4 席獨立董事與 5 席一般董事，當選人申鼎籛、江朝國、陳忠源、馬維辰、宋耀明等 5 人，皆熟悉公司營運事務；4 名獨立董事薛明玲、葉銀華、徐光曦、周行一。

元大金新董事會成員，獨董比例從 31% 提升至 44%，可望強化獨董功能，同時，本次元大金控提前順應金管會推動自然人專業董事的政策，一般董事中的馬維辰、申鼎籛為自然人專業董事，加上獨立董事中的葉銀華、徐光曦也為自然人專業董事，9 席董事中，自然人專業董事已達 4 席，展現元大金控強化公司治理決心。

現任董事長王榮周致詞表示，回顧近年公司發展歷程，透過併購及整併效益發揮、集團整合及各子公司自發性的成長，元大金控發展成為台灣唯一證券與銀行雙主軸發展的金控公司。

在擴張成長與經營模式調整的過程中，還是維持穩健財務結構，及優異資產品質，元大金控在排除一次性損益後的稅後純益及股東權益報酬率 (ROE)，亦呈現穩步增長的趨勢，且 ROE 是金融海嘯以來最高。

元大金去 (2018) 年因銀行子公司依國際會計準則第 36 號公報認列資產減損，對帳列商譽認列合併大眾銀行相關商譽的減損損失 14.37 億元，但整體金控全年累計稅後純益為 186.68 億元，仍年增 14.3%，每股稅後純益 1.59 元，表現仍亮眼。

王榮周任期已滿，特別提前向元大大股東馬家表達不續任想法，由於王榮周任內居功厥偉，馬家再三慰留遭到婉拒，仍將規劃他擔任最高顧問職務。

王榮周表示，他擔任董事長已經兩任、將近 6 年，一個人的人脈和能力經過 5、6 年時間，都應該差不多引進來了，而且他已經邁入 70 歲，從個人因素來看，他認為應該要交棒，由更年輕績優的同仁來接棒，董事長職務本來就是一棒接一棒，但只要元大有需要，他願意當永遠的義工，幫助元大繼續成長壯大。

而元大金也在傍晚發布重訊，新任董事長一職將由該金控總經理申鼎籛升任，而總經理將由資深副總經理翁健升任。