八風吹不動 台灣央行利率料續停留歷史低檔應對國際降息潮

美國發動的貿易保護主義讓全球經濟前景蒙塵，也讓國際央行之間的降息之風更為興盛。不過之前無意搭上升息列車的台灣央行，現在料也不會跟進降息，指標利率將持續停留在目前的歷史次低水準。

台灣央行將在本周四舉行季度理監事會議，彭博調查訪問 30 位經濟分析師一致認為重貼現率將維持在 1.375%，為連續 12 季不動。此外，參與今年與明年調查的 24 位及 14 位預估中值也都是按兵不動，相當於將是連續四年半持平。彭博調查於 6 月 10 日至 18 日進行。

「台幣利率幾乎趴在地上，利率已經很低，台灣的狀況跟上季和上上一季有很大的變化嗎？」兆豐商業銀行副總經理李春香說。

她指出，台灣已長期處於低利率，沒有降息的空間，經濟情勢也沒有惡化的跡象，流動性除了因為近期短暫季節性因素略分布不均，整體其實非常寬鬆，預計台灣央行至今年底都仍將維持利率不動。

台灣央行的重貼現率在 2016 年 6 月調降至 1.375% 後一直未有調整。此次彭博季度調查與上一次結果大致相同，也就是至 2020 年底都仍將在這個歷史次低的水準。唯一不同的是上次調查有少數預估明年底前將升息，而這次則是在全球吹起貨幣寬鬆風潮下，有五位受訪者認為在今、明年內可能啟動降息。

貿易戰變數

法興銀行駐香港總經分析師 Michelle Lam 在電話採訪中表示，台灣實質利率低，且「台商回台投資行動方案」預期有助提振經濟，2019 年全年經濟成長有望達 2% 左右，因此經濟基本面也沒有立即降息的壓力，預估央行今年全年都不動。

不過她也特別指出，這個預測很大程度是取決於中美貿易戰的發展，如果美國對中國剩下的 3000 億美元進口商品課稅，台灣央行很可能會在今年內降息一次。

台灣央行上次在 3 月的會議決定連續 11 季維持利率不變，央行總裁楊金龍在記者會上表示，台灣今年 GDP 成長率料逐季上升，未來貨幣政策將依據經濟數據的表現而定，並表示長期的利率水準低不是台灣獨有，全球都是低利率。

FOMC 航母轉彎

聯準會自 2015 年開啟這波升息循環，截至去年底已經升息九次至 2.25%-2.5%。這期間台灣在 2015 年中至 2016 年上半年降息四次後便一直維持不變，台美利差持續拉大。即使去年曾出現應該採取防禦性升息的討論，但央行始終不動如山。近期在美中貿易談判進入持久戰並擴大至科技層面下，市場對經濟前景的擔憂加劇，聯邦基金期貨已反映聯準會今年降息超過兩次。美國 FOMC 將在台北時間周四凌晨宣佈利率決策及展望。

除了聯準會可能降息，歐洲央行行長德拉吉周二表示，未來仍然面臨下行風險，如果前景沒有改善，將需要更多刺激措施。澳洲央行本月降息至歷史低位，其他亞洲央行包括紐西蘭、菲律賓及馬來西亞均在 5 月降息，中國人行則是去年以來已幾次定向或全面調降存款準備率。南韓央行本周公布 5 月 31 日會議紀要顯示一些政策委員會支持今年內降息。

對此，元富投顧經濟師許芷雁在電話訪問中表示，其他亞洲央行近期的降息舉措不會帶動台灣跟進，因為亞洲各國經濟情勢差異大，加上台灣今年經濟料逐季成長，預期台灣央行至年底都將維持利率不變，至於明年利率走勢暫時無法預測，因為美中貿易戰讓經濟前景能見度低。

許芷雁認為，若台灣經濟衰退將會是趨使台灣降息的因素，而不會是因為利差。她並指出，即使台灣不跟進降息，台幣匯率也不必然相對走強，全球景氣不確定性可能有助支撐美元，台幣反而可能跟隨亞幣偏弱。