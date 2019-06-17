〈大同股東會〉公司派經營權喘口氣！ 林郭文艷：市場派解任3獨董未過關

大同 (2371-TW) 股東會衝突不斷，出席率高達 95.4%，堪稱史上最高。其中最受矚目是，市場派提出的討論案第 7、8、9 案，解任三名獨立董事蘇鵬飛、劉宗德及吳啟銘。最終投票結果三案的同意票均 48.58%，董事長林郭文艷宣布，由於同意票未過半，解任三名獨董提案未通過，並表示團隊正進行重整，可望讓營運轉虧為盈。

有關解任獨立董事案，分別為三雅投資股份有限公司，提案解任獨立董事蘇鵬飛、新大同投資顧問提解任劉宗德，及鄭豐儀、欣同投資顧問、競電投資提案解任吳啟銘。

最終三案投票結果，均以同意票 48.58%、反對票 23.73%、棄權票 27.69%，林郭文艷宣布，由於同意票未過半，三案均不通過。三案宣布後，市場派的氣氛低迷，暫無抗議暴動。

法人分析，原市場派想讓大同經營權變天，市場派提出的解任獨董未通過，公司派保住董事會，摘下經營權這一仗。

另外，會中有股東發言表示，去年大同虧損超過 600 億，但三位獨董仍各自領走約 2、300 萬，股東會進行 3 個多小時都未表態，擺明董事會護航。

對此，林郭文艷會中要求司儀宣讀公司立場，三位獨董學歷完備、資歷豐富，以不適任解任有損公司形象，另外，社會對獨董執行力有高度期待，加上股東提此案並未合法；而子公司虧損方面，雖面臨下市感到遺憾，也是痛苦的過程，但同時團隊也正進行重整，可望讓集團營運轉虧為盈。

大同 7 項提案，僅通過 2 項承認案，其他均未通過。