同泰Mini LED背光基板已出貨兩批 估將隨高成長取得更大市占

研調機構 LEDinside 對於蘋果甫發表一款採用全新 LED 背光方案的 32 吋新顯示器，看好其帶動下一代 Mini LED 背光技術的發展及成長，預估至 2023 年單是 Mini LED 背光產值將達 3.4 億美元，而上市軟板廠同泰電子 (3321-TW) 今 (17) 日指出，同泰已分兩批達成 Mini LED 背光巨量移轉出貨實績，今年也將再配合市場需求進一步出貨。

同泰歷經超過 2 年時間，研發投入發展適用 Mini LED 的板材，開發的 Mini LED 基板適用於巨量轉移，同泰主管指出，客戶使用同泰電子基板可得到 99.9% 以上的 LED 打件良率，Mini LED 光源巨量移轉基板已分別在去年 11 月及今年 3 月分兩批出貨，各出貨 1 萬片，而客戶端的終端應用在於附加價值高的電競螢幕上。

同泰主管強調，同泰開發的 Mini LED 基板具專利技術及材質設計，適用於巨量轉移應用，估計目前在軟板同業間仍具備技術上的領先優勢，目前在市場需求逐步走高中，無意以降價刺激帳戶訂單的成長，反而以技術領先獲取較高的獲利進帳。

目前，由欣興電子 (3037-TW) 及台表科 (6278-TW) 轉投資的軟板廠同泰電子，主要生產利基產品，在交貨給韓系手機廠的 NFC + 無線充電用軟板及完成開發並出貨的 Mini LED 基板為市場注意的焦點。