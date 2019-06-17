〈JDI增資破局〉私募案一波三折 財務黑洞大壓垮投資方信心

觸控模組廠 TPK-KY (3673-TW) 今 (17) 日宣布，退出參與 JDI 的私募增資案，傳富邦蔡家也將同步退出，等於台灣投資方全部縮手，法人認為，JDI 增資案破局，是 JDI 的財務黑洞持續擴大，壓垮投資方信心。

日本中小型液晶面板廠 JDI (6740-JP) 去年爆發財務危機，積極尋找外界金援，原先找上中國「絲路基金」，但後來確定由宸鴻、富邦蔡家、中國嘉實集團合組台中聯盟 SUWA 參與，隨著雙方進入查核階段，市場傳，JDI 的財務危機遠高於外界預期，導致整起私募增資案充滿變數。

JDI 上月公布 2019 財年 (截至 3 月底) 的最新財報，虧損 1094 億日圓，連續 5 年虧損，自有資本比例更下降到 0.9%，為減少虧損，JDI 日前宣布，旗下白山工廠將自 7 月停工 3 個月，9 月底前更將以招募自願離職方式，縮減公司員工 1200 名。

原訂 4 月就要完成的 JDI 私募增資案數度推遲，宸鴻董事長江朝瑞就曾在 5 月股東會表示，對任何一個投資案都慎重評估，不排除有破局的可能，最慢今年內有結果，當時外界就解讀，合作案恐有變數。

日媒上周也預告，將有一家台灣企業擬退出投資案，宸鴻今日宣布確定退出，而更震撼的是富邦蔡家私人基金也傳退出，等於台灣投資方全部縮手，不過又傳有香港基金與鴻海旗下的夏普，可能有意願接手。