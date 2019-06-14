〈富邦金股東會〉香港反送中事件 蔡明興：港幣隔夜拆跳上來很多 關注資金匯出壓力

香港近期爆發「反送中」事件，富邦金 (2881-TW) 當地據點繁多，董事長蔡明興股東會後受訪時表示，最近觀察到港幣隔夜拆款利率跳上來非常多，會關注資金匯出香港的壓力。

海外布局方面，蔡明興強調，富邦金深耕台灣市場，持續推動區域佈局，大中華地區服務範疇涵蓋銀行、保險、證券與資產管理等領域，將持續深化兩岸三地金融服務，並將觸角延伸至亞洲其他區域。

蔡明經進一步指出，2017 年 11 月，富邦金董事會通過受讓富邦銀行 (香港) 所持有的廈門銀行普通股，2018 年 11 月底，由富邦金控直接持有廈門銀行股權，以增加投資彈性及強化資本運用效益，推升富邦金中國投資佈局的效益與策略地位。

在韓國方面，富邦人壽去年獲得韓國現代人壽控制性股權 62.06%，成國內第一家打進東北亞市場的壽險業者。蔡明興表示，1-5 月初年度保費收入累積新台幣 81 億元，其中，光是 5 月就達近新台幣 50 億元，主要是因富邦現代人壽銀保通路開始與韓國三家銀行合作，業績亮眼，未來將持續增加合作銀行，提供具競爭力商品，強化該通路競爭力。

至於近期「反送中」事件影響，蔡明興表示，最近觀察到港幣隔夜拆款利率跳上來很多，將關注資金匯出香港的壓力，富邦金旗下銀行在香港有子行及快 30 個分行，對變化審慎觀察。