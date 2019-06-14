〈華邦電股東會〉焦佑鈞：看好AI、5G新應用 將成記憶體產業長期動能

記憶體大廠華邦電 (2344-TW) 今 (14) 日召開股東會，董事長焦佑鈞表示，今年記憶體市場產值雖將明顯下滑，但多元應用、AI、5G、邊緣運算等，均將大幅推升記憶體需求，使長期記憶體產業維持良好成長趨勢。華邦電股東會今日也增選 1 席獨立董事，由台積電 (2330-TW) 退休資深副總左大川擔任。

焦佑鈞表示，去年營運創造連續 6 年穩定獲利，由於總體經濟持續暢旺，帶動電子終端產品需求與半導體產業榮景，不過，受美中貿易戰、美國聯準會升息等因素影響，下半年起市場開始變化，包括智慧型手機、伺服器、電腦等應用需求，均有放緩現象。

展望今年，雖然研調機構認為，今年記憶體市場產值將下滑，但焦佑鈞看好，多元應用將造就新一波記憶體需求；AI、5G 等新興技術發展，將推升物聯網應用更上層樓；邊緣運算在終端設備的搭載上，也將創造產品世代轉換需求，車用電子與工業物聯網預期也將創造新的成長動能，受惠上述因素，將使記憶體產業維持良好的長期成長趨勢。

總經理詹東義表示，去年華邦電開發許多新品，是創新上的重要成果，中科廠產能也從 4.4 萬片提升至 5.2 萬片，南科 12 吋晶圓廠也於去年 10 月展開建廠計畫，預計明年第 3 季完工，並於 2021 年投片量產。

詹東義說，雖受美中貿易戰等不確定性因素影響，加上手機等消費性電子產品需求放緩，但將努力開發自己的製程技術與創新產品，與世界一流客戶合作，成為其主要供應商，隨著 5G 產品等許多應用開展，相信市場需求能帶華邦電進入另一個新的領域。

此外，聯華神通電腦集團董事長苗豐強已於今年 1 月辭任董事，華邦電今日股東會也增選 1 席獨立董事，由去年 3 月退休的台積電前資深副總經理左大川擔任。焦佑鈞表示，左大川將可把台積電的經驗與華邦電分享，協助公司治理，在不洩漏台積電機密情況下，盼能有所獲得。