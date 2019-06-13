交易成本低 股票期貨適合當日當沖

近期在中美貿易戰事件持續延燒，加上進入除權息旺季，交易成本低的股票期貨成為民眾關注焦點，而適合當日沖銷的股票期貨，更可以避險、套利或是投資，是投資人的好幫手。

富邦期貨總經理張雅斐分析，股票期貨具有三大優點，一是避險上面的優點，因為股票期貨可以規避除權後到發放股票股利中間的風險，中間約有一到二個月的空窗期，若有突發利空時，持有股票現股將會遭受損失。

二是股東常會前，會有放空的限制、停券及融券強制回補的要求，但是股票期貨多空都不會受到影響。

第三個優點是股票期貨更好的優勢，就是股息可以提早反映，一般來說，股票現貨要等三周時間，股票期貨則是除息當天就會反映，不用等到三周後，且避免納入所得稅的困擾。

對於投資人交易上，張雅斐指出，今年適逢中美貿易戰，且美國可能降息，因此在選取標的上，可選擇防禦性高、高殖利率、創新的標的，這些標的民眾較願意參與除權息，尤其是創新科技應用標的，像是手機多鏡頭、3D 感測、5G 題材等相關個股，填權息機率較高。

針對台股後市指出，張雅斐說，指數經過五月適度修正後，看好第三季的除權息行情，而美國近期表現是反應降息的預期，相對來看，台股具有高殖利率，民眾也樂於參與除權息，因此逢低可以選擇優質的高殖利率個股。

在股票期貨操作上，不能只鎖定喜歡的產業，而要選擇交易量夠的股票期貨，流動性風險小，且價差較小。交易量部分，則需要看投資人的部位，若是每筆進出一口、兩口，成交量只有 500～600 口也可以，若是每筆進出十口以上，成交量要上千口才可以。另外，可觀察買賣價差，差一檔就是成交較活絡的標的。

而在行情波動下，常常是一天金融、一天電子之類的輪動，因此投資人投資股票期貨，千萬不能看太長，而要每天先確定大盤是弱勢或強勢。

若是大盤強勢的話，就要選強勢個股，並先從股票看類股強弱，且若開盤力道強，可以找尋強勢類股比較適當，反之大盤偏弱時，則選擇跌勢較大的個股進行放空操作。

此外，個股跟指數還是關聯度高，因此操作上一定要慎選標的。

整體來看，操作上要先看氛圍，選擇強類股、強個股買進、弱類股、弱個股放空，短線操作即可，若要參與除權息則要有耐心，等待盤勢更明朗時再進場。

對於現在的操作策略，張雅斐說，第一個要看指數，現在應該是進入比較不是多頭的情境，接下來不容易看出哪個類股強，盤整行情，類股輪動速度快，因此建議，現在盤勢不是處於強力的多頭，因此當日進出就好，尤其盤勢可能是一天強、然後就一天弱，因此這時候，交易成本低的股票期貨就相當適合當沖交易，交易稅、手續費都低。

富邦期貨近期積極推廣股票期貨，推出許多行銷活動，並教導投資人認真學習、資金控管，並會每天提供即時的個股研究報告，相對強勢、弱勢股票，影響盤勢的議題是什麼，就是希望更符合客戶的需求。

另外，富邦期貨已積極投入資源發展金融大數據創新，除了在現有 StarWin 策略平台上，推出手機策略 APP 等領先業界的功能，更於 2017 年底與獲得金融科技創新基地遴選的新創培育團隊東京數位科技公司簽約合作，運用富邦期貨所累積的海內外期貨商品巨量數據資料，共同開發出通用型期貨當沖計量模組「富邦期貨點點多空輔助系統」演算法核心，藉此能有效幫助判斷立即知道相對有利的交易位置，全面提高客戶交易的品質、獲勝的機率及風險的控管，目前該系統已經完成開發分散於九大交易所得國內外部分商品。