與期貨八字合嗎？用四點來檢視

就像買房不會適合所有人一樣，衍生性金融商品也是如此，哪些人適合操作呢？期貨公會提出四大檢視要點，讓投資人審視看看自己與衍生性金融商品的速配指數。

期貨公會表示，不少參加期顧的會員，花很多時間研究操作技巧，卻忽略了自己的個性是否能接受期貨、選擇權等衍生性金融商品的特性，因此，往往有好的投資策略，但是操作者卻無法獲得好的報酬。因此，建議進入期貨與選擇權市場之前，要先認識自己的個性以及是否能接受停損、停利的操作模式。

如何檢視自己的個性是否適合操作期貨及選擇權？期貨公會指出，不妨以四點來進行審視。一、是否經得起大波動：不夠了解自己者，容易受市場影響，有些人看行情不好做，就想做當沖，一會兒又看好像波段行情來了，又改做波段，除非很了解自己個性且不受市場影響情緒者，否則仍是建議短齡的操作者，以當沖單操作較適合。若自己已審視過個性穩定度高的話，當然可長短單切換自如了。

期貨公會舉例，過去曾遇到一位期權的操作者，個性非常緊張，只要指數波動性大，就會坐立難安、心跳加速，久而久之，失眠睡不好，晚上又擔心美股及台指期夜盤的波動。像這種容易被市場影響情緒的人，較適合做當沖，如此一來，不論輸贏，每天平倉，手中沒倉位，壓力就不大，但是也要有心理準備，既然做當沖，就不要再想著做波段，必須做個選擇。

二、是否懂得斷捨離：金融操作不可能穩賺不賠，投資人要懂得斷捨離，接受停損停利！過去慘賠出場者，大多沒有停損的觀念與決斷力，若對行情判斷錯誤時，又沒在虧損的控制範圍內平倉，很容易造成巨大的損失。

期貨公會指出，過去有些操作者，有時當下沒把虧損的部位平倉，結果一路由小虧擴增到 200~300 點的虧損，甚至擴大到 500~600 點的虧損，試想，若能及時止血，虧損就不會持續擴大了，所以一定要設停損停利點，並嚴格執行。養成有紀律的習慣！

三、是否拿日常生活費來操作：拿生活上的一筆錢來操作，例如房租、補習費等等，有時間上的壓力，心態會很壓迫，有種不能輸的心理，對操作而言，往往適得其反，不容易贏。建議大家要以閒置資金操作，別把有用途的現金拿來下單，根據經驗，在沒壓力的操作下，勝率較高。

四、是否有一套自己的交易策略：都認識自己的個性、自己能承受的風險與有決斷力時，這時就可開始小試單，先以小單進場來測試自己擬定的交易策略，以月為單位計算勝率與報酬率，可以自己訂立自己的勝率與報酬率，每周檢視並修正，直到自己滿意這套交易策略的穩定度。

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