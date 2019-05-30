期貨公會：不想花太多時間研究期貨 全權委託是好選擇

近年來類全委投資型保險很夯，亦即保單的投資帳戶委由專業團隊操盤，事實上，期貨商品也可以透過全權委託，交由合法的期貨經理事業，進行國內外期貨交易。期貨公會表示，對於投資人而言，期貨全委將是相對容易入門，且不用耗費太多時間研究、盯盤的解決方案。

期貨具有高槓桿、多空都能靈活操作的特性，若透過策略、資金控管、停損停利等完整監控，績效表現與僅能買進持有的投資工具（如股、匯、基金）績效相關性低，是累積財富且分散風險的利器。不過，多數人交易時，易受到主觀情緒影響，未能規律透過策略、紀律達到長期獲利模式，這也形成了很多人對於期貨的印象，不是大賺，就是大賠。由於自己操作期貨難免會受到情緒影響，難以掌控風險，因此，對於想要投資期貨市場的人來說，期貨全權委託不失為一個好選擇。

專業團隊代操 程式交易控制風險

期貨全權委託也是俗稱的期貨代操，而臺灣唯一合法的期貨代操是由主管機關核可經營的期貨經理事業，相當於證券業的投信投顧，大多由期貨公司所兼營，接受客戶全權委託進行國內外期貨交易。除了有價證券、股票指數之外，還包括國內外債券、利率、外匯等金融類，以及能源、農產品、金屬等商品類，藉由多元化的投資組合，適度分散風險，並可以掌握各類標的輪動行情。

期貨公會表示，期貨全委是利用法人相對先進的設備及專業投資團隊共同研擬出合適的長期策略，波段、當沖、套利、價差等各式各樣的策略，讓投資人不用耗費太多時間研究、盯盤，且目前國內法人的策略主要為程式交易，透過程式即時監控可以讓風險控制在一定的範圍內。

不少投資工具以逢低買進、逢高出脫的交易手法作為獲利來源，不過期貨全委是靈活運用期貨多空雙向交易的特性，尤其在市場行情大跌的時候，更顯出對抗跌價損失及保存資產價值的功能。

全權委託簽約前 審慎評估

期貨全委最低門檻 100 萬新臺幣，流程是先填寫自身的資料狀況及需求，期貨公司與客戶深談後，再提供客製化後的相關審閱文件給客戶參考，七天審閱期後，再進行後續的簽約、開戶、入金，最後才正式啟動期貨全委投資。

期貨公會指出，上次流程通常耗時一個月以上，主要是期貨公司對於中間的 KYC 及每道風控流程都需謹慎進行，不僅是符合法規，也是保護投資人，期間任何疑慮隨時都可提出調整或終止，畢竟中長期的投資決策，盡量事前做好審慎評估，避免投資後感到後悔而解約。

另外，主要費用除了一般基金會有的經理費、保管費外，還會有當投資出現利潤時與期貨經理分潤的績效費，此初衷也是讓投資人與經理人有共同的目標，盡力替投資人賺取利潤。

期貨全委風險停看聽

即使交由專業團隊代操，並非百分百保證獲利，依然有風險存在。期貨公會指出，有兩大風險值得留意，一是策略回檔風險：如果事前投資人的風險評估屬性相對積極，經理人策略上往往會加大些槓桿，也可能面對較大的波動，所以，投資人主要面臨到的就是策略回檔的風險。

二是容易貿然解約、錯失行情：期貨全委無閉鎖期，優點是變現彈性很高，但太容易解約也成為致命傷，容易發生投資人一兩個月績效不如預期就解約出場。例如有時市場連幾個月區間震盪，對大波段策略較不利，投資人若耐心不足，感到績效平庸而解約，就錯失轉為大行情的利潤。

兩大心法操作期貨

期貨公會認為，期貨全委通常會輔以歷史回測狀況，目的除了期待未來也將能有相近的報酬外，該經理人過去的績效在哪些盤勢上相對有優、劣勢，及歷史上較大的拉回幅度（Max Draw Down, MDD），大約是多少，也都是投資人須了解的，只要績效表現未超出異常，都不建議憑自己人為的「感覺」認為這策略失靈而解約，因為市場隨時在變化，往往同個策略連續表現不佳後，接下來績效彈升轉佳的機率反而相對提高，反之亦然。

期貨公會指出，投資者應保持耐心視作資產長期配置的一環，切勿渴求快速獲利而過度計較短暫期間的績效，若對近期績效表現有所擔憂可請所屬營業員請教操作經理人，了解基於何種原因所致及聽取專業建議，並放心讓經理人繼續管理。

整體而言，期貨公會建議，期貨操作心法：投資前，審慎評估不草率；投資後，長期看待不急躁。投資人進行期貨全委切記清楚表達自身需求與風險承受度，相關費用與策略理念都仔細溝通、了解並認同後再簽約投資，最後就是耐心看待投資期間的起伏，在原先所訂風險承受度內不輕易解約，讓財富隨時間長期成長。

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