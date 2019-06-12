訊連推新一代「威力酷燒 13」 提供影音轉檔、燒錄、備份解決方案

訊連科技 (5203) 宣布推出新一代燒錄軟體「威力酷燒 13」，提供全效合一的影音轉檔、燒錄、備份解決方案。針對影音燒錄所需的各式編輯工具與素材，威力酷燒 13 內建免費光碟燒錄工具與目錄模板、背景音樂庫、與各式多媒體素材，用戶可依照需求彈性客製照片與影片編輯，輕鬆打造創意家庭影音。過去 10 多年來，「威力酷燒」燒錄與備份解決方案深受國內外光碟機廠商信任，新版亦將延續優質效能，針對一般用戶與專業影音玩家提供創新編輯工具，滿足現今多樣化的影音製作需求。根據美國科技媒體 VOX 近期調查所示，影音用戶仍較為偏愛 DVD 與藍光光碟所提供的影音品質，因此光碟燒錄仍是用戶備份影片及資料的重要方式。



全新威力酷燒內建免費背景音樂、目錄模板與編輯工具，使用者可自行選定燒錄的檔案格式，同時依照需求搭配編輯素材，為影音轉錄添上畫龍點睛的效果！此外，威力酷燒支援離線瀏覽，釘選喜愛的 YouTube 及 Vimeo 影片，隨時於電腦及行動裝置上享受 4K 高畫質影音。



訊連科技執行長黃肇雄表示，新一代威力酷燒持續提供多效合一的燒錄解決方案之外，同時內建多種全新目錄設計工具與免費編輯素材，輕鬆打造優質的家庭影音。即使近年來威力導演等影音編輯軟體配置高端的影音編輯效能，威力酷燒依然提供使用者友善且彈性的影音編輯功能，讓影音燒錄宛如專業剪輯般驚豔。