〈全金聯批金金併〉提金融整併5大主張 建議勞工董事納入董事會

全國金融業工會聯合總會（全金聯）今 (12) 日批非合意「金金併」，並質疑上榜 5 家金控不符社會期待，對於金融機構整併政策，全金聯提出將「勞工董事」納入多元化董事會等 5 大主張。

對於金融機構整併政策，全金聯提出 5 大具體建議：

（一）應對目前所有金融機構的負責人及關係人全面進行「大股東適格性審查」，審查標準與過程應透明化且具一致性。針對大股東持股過低、質押情形、交叉持股、高槓桿財務操作等情形納入評估，並檢討買方發行特別股進行併購的合理性。

（二）針對金管會提出的併購買方四大資格條件：資本充實、經營能力、國際布局、企業社會責任，其中「企業社會責任」涉及勞工權益的資格條件審查，建議邀請全金聯參與。

（三）建議金管會依據《金融機構合併法》第 12 條規定，訂立「金融機構合併對受僱人權益事項處理指導原則」，明定對受僱勞工權益事項之處理原則，包括：所有勞動條件的保障與揭露、工會參與、簽訂團體協約等。

（四）併購買方對被併購方之公司員工權益保障計畫（員工安置計畫）之審查，建議邀請全金聯參與，協助檢視買賣雙方雇主是否落實對勞工的各項承諾。

（五）金管會主張理想金融業治理模式應先多元化董事會結構，避免家族化，政策上朝三個方式引導：增加自然人董事、強化獨董職能、修改委託書徵求規則。建議金管會將「勞工董事」納入多元化董事會對象之一，讓勞工得以由下而上回饋銀行實務，參與公司治理，以有效降低併購過程因資訊不對等而產生阻礙，影響金融秩序。