訊連玩美彩妝App連兩年獲最佳美妝科技獎 估今年玩美移動損平

訊連科技 (5203) 轉投資子公司玩美移動旗下玩美彩妝 App，今年再獲 CEW 全球美容權威獎「最佳美妝科技獎(Best Beauty Tech Award)」肯定。訊連指出，CEW 為年度最具權威的美妝盛典，由超過 1 萬名美妝界專家篩選出當年度最佳美容與相關產品，每年遴選出的得獎者都是最具前瞻性、足以領導市場大膽改變與創新，或是最受市場歡迎的品牌與產品。玩美移動全新開創的「Beauty 3.0」世代提供 AI 結合 AR 科技，持續更精準、更豐富打造個人化美妝體驗，開啟品牌與消費者間全新互動模式。



玩美移動總經理張華禎表示，兩年獲得具有美容界奧斯卡之稱的 CEW 的高度肯定。玩美移動創立初衷即為運用 AI/AR 高科技解決美妝消費者購物痛點。憑藉此一單純想法，不斷突破想像與高科技技術的疆域，營造出最無設限的美妝互動體驗。



張華禎表示，玩美移動持續大力投資 AI 技術開發，提供突破想像邊界的美妝新型態體驗，使用手機即時互動，感受真實虛擬感的 AR 試妝。針對千禧世代、Z 世代、合作品牌以及零售通路商，提供更佳的美容解決方案，建立全球美妝愛好者的首選目的地。



訊連旗下玩美移動首季虧損減少，讓訊連首季獲利較去年同期大增近 50%，訊連估今年玩美移動有機會達到損益兩平。

