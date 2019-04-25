訊連首季獲利大增五成 每股盈餘0.7元

訊連 (5203) 公布第一季季報數字，稅後純益 5878 萬元，年增 49.7%，季減 26.7%，每股盈餘 0.7 元。單季獲利大增主要為匯兌收益及轉投資玩美移動虧損縮小。訊連 FaceMe 去年 9 月發布後，目前獲全球逾百家客戶洽談中，主要在台灣、東南亞、日本、南韓等地，預估 2020 年明顯貢獻業績並成為未來業績成長的主力產品。訊連第一季營收達 3.27 億元，年減 13.9%，營業利益 5441 萬元，年減 50.7%，季減 48.8%。營收下滑主要為產品改採租賃模式影響。



訊連 PowerDirector 等軟體的 Create 產品線，第一季 58% 新客戶選擇租賃模式，近 70% 租賃客戶採取年租契約，超出預期。



訊連強調，雖然轉租賃模式對 2019 年財報表現會有短期負面影響，但是租賃模式具有循環式經常性收入，長期對公司經營本質有很大的助益。