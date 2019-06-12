Google 硬體生產遷離大陸 台灣與馬國受惠

中美貿易戰吹起企業與供應鏈大搬風，Alphabet (GOOGL-US) 旗下子公司 Google 也不例外，《彭博社》週三 (12 日) 傳出，Google 正計畫將部分硬體代工遷出中國大陸，包括智慧溫控器 (Nest thermostats) 產品與伺服器硬體的製造。

該報導引述消息人士表示，美中關稅戰促使 Google 將大部分運往美國主機板產品代工，轉單至台灣，以避免 25% 的關稅，Google 的智慧溫控器 (Nest thermostats) 產品生產也轉單至台灣和馬來西亞。

據消息人士透露，Google 此舉是為了避免美國的懲罰性關稅與揮別中國不友善的審查監管。

自美中貿易協議談判陷入僵局後，兩國互打關稅戰，更隨著貿易緊張關係加劇，美國將華為列入貿易黑名單，並將其他中國主要企業列入，中國則以「不可靠實體清單」反擊，打壓福特與聯邦快遞等在中美企。

華為禁令即將在 8 月 19 日後全面開殺，Google 屆時有可能終止華為合作的授權，不再提供 Google 的 Android 作業系統更新與技術支援。

早前外媒報導，Google 正在遊說美國政府暫緩或者取消華為禁令，以免流失華為龐大的手機市場，甚至促使華為研發相似系統鴻蒙取代，並可能促使其用戶面臨更大的安全性問題。

Google 正擴大中國大陸以外的業務，台灣已成為 Google 亞洲最大的研發基地，3 月 26 日 Google 進駐新北市 Tpark (台北遠東通訊園區) 成立全新的辦公園區，預計 2020 年底分批搬遷部分團隊，目前尚不清楚這是否與其製造業多樣化有關。

美國主要科技公司中，Google 比起臉書、微軟和亞馬遜更熱衷於，將其伺服器主機板代工訂單遷出中國。消息人士表示，這是因為 Google 有時只採購元件，而競爭對手往往從供應商那購買完整的伺服器機櫃。

若主機板直接進口到美國，將面臨 25% 的關稅，而伺服器機櫃尚未受到影響，目前許多運往美國的伺服器在墨西哥組裝，也在美國當地組裝。