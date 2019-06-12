川普：G20川習會前是我在暫緩美中貿易協議

美國總統川普週二 (11 日) 再次表態，希望在本月晚些時候 G20 峰會上與習近平會面，他將親自與中國達成貿易協議，但除非北京恢復到今年早些時候談判的條款，否則他沒興趣。

川普週二在白宮表態：「中國是一個主要的競爭對手，現在中國非常希望達成協議，現在是我在暫緩這項協議。(因為) 我們要不和中國達成很棒協議，要不就什麼都不做。」

美國要求中國貿易措施進行結構性改革的立場相當堅定，包括強迫技轉、網路竊密、智慧財產權、服務、外匯、農業及非關稅貿易障礙等議題。同時美方還希望中國減少對中國國營企業的補貼，並要求中國進一步開放市場。

川普解釋：「我們與中國達成了協議，然後他們反悔了。他們說不希望有四大點、五大項的，但是美中已有了協議，除非恢復那些條款，否則我沒有興趣。」

白宮代理參謀長 Mick Mulvaney 週二表示，美墨上週達成一項移民協議，促使川普對中國採取更強硬的立場。

川普週一對習近平喊話。(圖片：AFP)

川普週一 (11 日) 對中國領導人習近平施壓，川普稱：如果習近平不在日本 G20 峰會上與他會面，就可能對 3000 億美元中輸美商品徵收 25% 甚至是遠高於「25%」的關稅。

川普多次表示，他預計本月晚些時候將在日本 G20 峰會上與中國國家主席習近平會面，但中國外交部拒絕透露雙方是否會見面。

週二大陸外交部發言人耿爽表示，已注意到美國的多次公開發言，期待在 G20 峰會期間安排中美兩國總統之間的會晤，但如果中方有這方面的訊息，將在適當的時候發布。

自美中貿易協議談判陷入僵局後，兩國互打關稅戰，更隨著貿易緊張關係加劇，美國將華為列入貿易黑名單，並將其他中國主要企業列入，中國則以「不可靠實體清單」反擊。

川普表示中國願意達成一項貿易協議，而關稅給美國帶來了數十億美元的收入。

川普多次否認了關稅損害美國消費者利益的說法，堅稱是中國在買單。自稱關稅人的川普週二推文稱：「關稅是一個很好的談判工具，一個偉大的收入來源而且，最重要的是，一種強大的方式。」